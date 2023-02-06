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Папа римский Франциск Фото: Tiziana Fabi/AFP
КонфликтыУкраина

Папа римский готов к встрече с Путиным и Зеленским

Даниил Сотников
23 мин. назад

Понтифик вновь заявил, что ради достижения мира готов к встрече с лидерами России и Украины.

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Папа римский Франциск открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения окончания войны в Украине. Об этом, как пишет издание Corriere della Sera, понтифик заявил в воскресенье, 5 февраля.

"Я открыт для встречи с обоими президентами, с президентом Украины и с президентом России", - ответил Франциск на вопрос о возможности встречи с российским и украинским лидерами для обсуждения мира.

По его словам, он не поехал в Киев только потому, что у него не было возможности совершить такой же визит в Москву. "У меня был диалог, ведь на второй день войны я поехал в российское посольство сказать, что я хочу поехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным, пока есть небольшое окно для переговоров. Тогда министр Лавров ответил, что он ценит это, но сказал: "посмотрим позже", - рассказал Франциск. Ранее 85-летний понтифик объяснял, что поездке в Киев и Москву, в том числе препятствует его состояние здоровья. 

Ранее Франциск неоднократно выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, а также надежду на прекращение войны в Украине и призывал к солидарности с украинцами.

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