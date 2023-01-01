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Папа римский Франциск на мессе 1 января 2023 годаФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance
РелигияУкраина

Папа римский призвал к солидарности с пострадавшими от войны

Андрей Дмитриев
46 мин. назад

Понтифик Франциск попросил молиться за тех, "кто в эти праздничные дни живет в темноте и холоде, в нищете и страхе, среди насилия и безразличия".

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Папа римский Франциск призвал верующих к солидарности с пострадавшим гражданским населением на фоне войны в Украине и других вооруженных конфликтов. Во время воскресной службы в базилике Святого Петра в Ватикане 1 января, во Всемирный день мира, понтифик попросил молиться за тех, "кто пострадал от войны и кто в эти праздничные дни живет в темноте и холоде, в нищете и страхе, среди насилия и безразличия".

Ранее Франциск неоднократно выражал надежду на прекращение войны в Украине, призывал к солидарности с украинцами и даже выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

В ходе воскресного богослужения римский первосвященник также прочел молитву за отправление на небеса своего предшественника, папу римского на покое Бенедикта XVI, скончавшегося 31 декабря. Чтобы верующие смогли попрощаться с ним, гроб с телом Бенедикта установят в соборе Святого Петра в понедельник, 2 января. Похороны состоятся 5 января.

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