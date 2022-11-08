Инициатива Ватикана и другие события 258-го дня войны

Папа римский готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. РФ строит оборонительные сооружения вокруг Мариуполя. Северная Корея отрицает "оружейные сделки" с Москвой.

На 258-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ночью в пяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях прогремели взрывы.

Оккупационные власти Херсонской области объявили о завершении эвакуации левобережной части региона. "Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий", - заявил "заместитель главы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

РФ строит оборонительные сооружения вокруг Мариуполя

Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного ею Мариуполя, заявило британское Минобороны. По его данным, противотанковые надолбы, известные как "зубы дракона", вероятно, установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также между северной частью Мариуполя и селом Старый Крым.

В ведомстве указывают, что "зубы дракона" направлены и на подготовку оборонительных укреплений в оккупированных Запорожье и Херсоне. В британском Минобороны полагают, что за счет таких сооружений РФ рассчитывает предотвратить быстрое продвижение украинских войск в случае прорыва.

Киев и Ватикан - о мирных переговорах Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenk/REUTERS

Владимир Зеленский призвал принудить Россию к мирным переговорам, обосновав их необходимостью спасения климата. "Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу", - аргументировал он.

В то же время Зеленский заявил, что для запуска переговоров с Россией есть четкие условия Киева. Речь идет, в частности, о восстановлении территориальной целостности Украины, наказании военных преступников и гарантиях, что подобное не повторится.

Папа римский Франциск 8 ноября сообщил, что готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. По данным итальянской газеты La Stampa, Ватикан предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения.

Заявления Вашингтона и Москвы о взаимных контактах

После публикации газеты The Wall Street Journal о контактах Вашингтона и Москвы по Украине советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что общался со своим российским коллегой Николаем Патрушевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Как утверждает Салливан, стороны обсуждали снижение рисков применения ядерного оружия на фоне войны в Украине.

В то же время замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ не ведет с США переговоров по Украине. The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что Джейк Салливан поддерживает контакты с Николаем Патрушевым и Юрием Ушаковым в целях предотвращения эскалации конфликта в Украине и недопущения использования ядерного оружия.

Северная Корея отвергает информацию об "оружейных сделках" с РФ

КНДР заявила, что никогда не заключала с Россией "оружейных сделок" и не планирует заключать их в будущем. Такое заявление официального Пхеньяна распространило информационное агентство KCNA. В нем указывается также, что "слухи" о наличии подобных договоренностей распространяют США "с целью очернить образ Северной Кореи".

Ранее официальный представитель Госдепа США обвинил власти КНДР в тайных поставках России боеприпасов для использования на войне с Украиной. В Вашингтоне пригрозили применить к Пхеньяну те же санкции, что работают против Ирана "в связи его поставками оружия России".

Отгрузки нефти из РФ достигли максимума в преддверии санкций

Добыча нефти на одном из месторождений в РФ Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Отгрузки сырой нефти из России достигли на минувшей неделе максимального показателя последних пяти месяцев – 3,6 баррелей в сутки. У судов, покидающих балтийские и арктические порты, остается мало времени, чтобы прибыть в ключевые пункты назначения до того момента, как санкции Евросоюза вступят в силу, сообщило агентство Bloomberg. Эмбарго на морские перевозки нефти, предусмотренное шестым пакетом санкций ЕС, начнет действовать с 5 декабря.

По данным Bloomerg, значительное увеличение объемов наблюдается при отгрузке нефти с терминала в Мурманске. Этим судам требуется больше времени, чтобы добраться до пунктов назначения в Арктике, по сравнению со сроками доставки нефти с терминалов на Балтике или в Черном море.

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