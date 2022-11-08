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Добыча нефти на одном из месторождений в РФ
Добыча нефти на одном из месторождений в РФФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Отгрузки нефти из РФ достигли максимума в преддверии санкций

Анна Неверова
14 мин. назад

Объемы отгрузки нефти из РФ выросли до 3,6 млн баррелей в день. Многие суда покидают порты, не раскрывая конечный пункт назначения, указывает агентство Bloomberg.

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Отгрузки сырой нефти из России достигли на минувшей неделе максимального показателя последних пяти месяцев. У судов, покидающих балтийские и арктические порты, остается мало времени, чтобы прибыть в ключевые пункты назначения до того момента, как санкции Евросоюза вступят в силу, передает во вторник, 8 ноября, агентство Bloomberg.

По его данным, объемы отгрузки из РФ выросли до 3,6 млн баррелей в сутки - это максимальный показатель с начала июня. Самый большой прирост пришелся на поставки покупателям, у которых не указан конечный пункт назначения. Как отмечает агентство, многие суда сейчас покидают российские порты, заявляя в качестве пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Bloomberg полагает, что они направляются в Индию.

Значительное увеличение объемов наблюдается при отгрузке нефти с терминала в Мурманске. Этим судам требуется больше времени, чтобы добраться до пунктов назначения в Арктике, по сравнению со сроками доставки нефти с терминалов на Балтике или в Черном море, указывает Bloomberg.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны достиг максимума за последние шесть недель и по состоянию на 4 ноября составлял 762 тысяч баррелей в сутки. Эти данные приводятся без учета поставок в Турцию.

Эмбарго на морские перевозки нефти из РФ

Эмбарго на морские перевозки нефти, предусмотренное шестым пакетом санкций ЕС, вступит в силу 5 декабря. С ним планируют увязать потолок цен на российскую нефть. Новое ограничение предполагает, что с декабря 2022 года начнет действовать запрет на транспортировку российской нефти, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны. Запрещается предоставлять финансовые и иные услуги, связанные с нефтью из РФ.

На протяжении последних недель США и другие представители "Группы семи" вели напряженные переговоры о введении потолка цен. В пятницу, 4 ноября, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Ожидается, что ее обнародуют в течение ноября. 

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