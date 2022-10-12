Министры финансов стран G7 заверили Украину в поддержке

"G7 продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявили участники министерской встречи в Вашингтоне. Они призвали Россию немедленно прекратить "несправедливую и жестокую войну" против Украины.

Министры финансов стран "большой семерки" заверили Киев в долгосрочной поддержке в связи с российской военной агрессией против этой страны. "G7 продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявили главы финансовых ведомств по окончании встречи в Вашингтоне в среду, 12 октября. Представители стран G7 выразили готовность оказывать Украине помощь в удовлетворении краткосрочных потребностей в финансировании, отмечает агентство AFP.

Финансовая "большая семерка" призвала Россию немедленно прекратить ее "несправедливую и жестокую войну" против Украины. Министры также заявили, что достигли "значительного прогресса" в вопросе введения потолка цен на российскую нефть, и приветствовали участие Австралии в решении этой задачи. Предполагается, что такая мера позволит ограничить возможности России в финансировании войны против Украины. Введение потолка цен на нефть из РФ также рассматривается как один из способов сдержать рост мировых цен на энергоносители.

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7 состоялась в рамках ежегодного мероприятия Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. В настоящее время в группе G7 председательствует Германия.

Потолок цен на нефть из РФ - в восьмом пакете санкций ЕС

Потолок цен на российскую нефть предусмотрен в восьмом пакете санкций против РФ, который Евросоюз утвердил 6 октября. С декабря 2022 года начнет действовать запрет на транспортировку российской нефти, с февраля 2023 года - также нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны. Запрещается предоставлять и связанные с нефтью из РФ финансовые и иные услуги.

Европейским операторам разрешат перевозить нефть из РФ и нефтепродукты российского происхождения в третьи страны лишь в том случае, если они куплены по цене ниже установленной. Какой именно она должна быть, определится позднее.

В восьмой пакет вошел и запрет на импорт из России товаров на общую сумму 7 млрд евро, в том числе на готовую продукцию из стали, технику, транспортные средства, некоторые химикаты, одежду, кожу, керамику и ювелирные изделия. Новые санкции также запрещают гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в государственных предприятиях России.

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