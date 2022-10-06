Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти

Как будет реагировать Кремль на вводимый ЕС потолок цен на нефть из РФ и кто уступит, если начнется "война на истощение"? Интервью DW с экспертом по нефтегазовому рынку Сергеем Вакуленко.

Приведет ли потолок цен на российскую нефть к "войне на истощение" между Россией и ЕС, зачем ОПЕК+ играет на руку Москве, сокращая добычу черного золота, и почему с инспекцией поврежденных труб "Северных потоков" не стали торопиться? На эти и другие вопросы DW ответил эксперт по нефтегазовому рынку, экс-глава департамента стратегии и инновации "Газпром нефти" Сергей Вакуленко.

DW: Сергей, в ЕС утвердили санкции на российскую нефть по образцу США. А как выглядит этот американский образец?

Сергей Вакуленко: Америка опубликовала проект "Как могут работать санкции" . Инфорсмент (усилия по принуждению к выполнению. - Ред.) возложен во многом на тех, кто будет предоставлять соответствующие услуги. То есть страховщики, те, кто предоставляет торговое финансирование, перевозчики должны так или иначе контролировать, сколько стоит та нефть, которую им предлагается перевозить, если эта нефть российская, и отказывать в перевозках, предоставлении страховки и финансирования, если нефть стоит дороже, чем объявленный потолок.

"У Европы нет механизма принуждения к выполнению санкций"

- Каким образом будет контролироваться выполнение этих санкций, ведь они затронут и третьи страны? Получается, ответственность по соблюдению ограничений возлагается на страховщиков и так далее?

- В американской модели предполагается, что это требование (соблюдать санкции. - Ред.) распространяется на тех, кто находится в американской юрисдикции.

Сергей Вакуленко в беседе с модератором DW Маргаритой Кальц Фото: DW

А в ней через американскую доктрину "длинной руки закона", с точки зрения американских судов, оказываются очень и очень многие. Например, любая транзакция, которая использует доллары, является предметом американского закона. Тот, кто во время такой транзакции этот закон нарушает, может быть привлечен к ответственности американским судом, а это дорого и больно.

С Европой ситуация несколько другая. Во-первых, у нее нет подобной концепции "длинной руки закона". Во-вторых, у Европы нет механизма инфорсмента санкций. По большому счету, общеевропейское законодательство как таковое не совсем существует. Еврокомиссия принимает какие-то директивы, а дальше их воплощение идет на национальном уровне. При этом европейское санкционное законодательство гораздо моложе и слабее американского, и соответствующих органов, призванных использовать "дубинку", которая есть у Америки, в Европе, в общем, нет.

- То есть, санкционные решения в Европе будут принимать "с колес"?

- Да, это так. По всей видимости, это некоторая импровизация. Как это будет работать? Думаю, в Европе это мало кто знает, если кто-то знает вообще.

"ОПЕК+ говорит: "Не волнуйся, Россия, мы тебя поддержим"

- Мониторинговый комитет ОПЕК+ , как я понимаю, по настоянию России и Саудовской Аравии - согласился на сокращение добычи нефти. Зачем это нужно России, понятно. А почему на это пошли саудиты, являющиеся союзниками США?

- Во-первых, это сокращение во многом бумажное. Точно так же, как и предыдущие приросты добычи. ОПЕК+ давно перевыполняет свои ограничения или не выбирает квоты. Почти никакие страны этой организации на сегодняшний день не способны полностью добывать то, что им можно добывать по квотам, за исключением Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и так далее. То есть, сокращение будет довольно небольшим - меньше, чем объявленные два миллиона баррелей в день.

Во-вторых, заявление ОПЕК+ - это некий сигнал. Что может произойти, когда мы говорим о введении потолка цен? Либо Россия может с этим согласиться и честно это исполнять. Либо согласиться, но начать так или иначе это обходить. То есть формально российская нефть будет продаваться по допустимым ценам, а на самом деле - по более высоким, через разные механизмы.

Или Россия может довольно жестко сказать, что она, например, вводит свое законодательство не о потолке, а о поле цен и запрещает продавать российскую нефть по цене, которая будет, допустим, дешевле, чем цена на нефть марки Brent минус 10 долларов за баррель.

Если Россия встает в такую жесткую позицию, это означает, что на рынке возникает дефицит, а дальше идет война на истощение, или битва воль. Кто первый моргнет? Или Россия решит, что ей обязательно нужна валютная выручка, и согласится на условия ультиматума Европы и США. Или же страны, стонущие без нефти, скажут: "Черт с ними, с этими санкциями, нефть важнее! Покупаем у России по цене выше объявленного потолка". Россия, наверное, надеется на второе.

То, что происходит сейчас, с моей точки зрения, - это сигнал, который посылает Саудовская Аравия и ОПЕК в целом: "Россия, не волнуйся, мы не будем восполнять тот дефицит, который вдруг создастся, если кто-то будет отказываться покупать российскую нефть по цене выше санкционной". То есть: "Россия, если ты будешь воевать с миром против ценового потолка, мы тебя в этом поддержим".

Зачем это нужно ОПЕК? По очень простой причине: организация крайне боится, что этот механизм, созданный и отточенный для России, для политических целей, будет после этого применен к ней самой.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене Фото: Alexey Vitvitsky/SNA/IMAGO

Например, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер очень не любит картели. В американском Конгрессе время от времени появляется законопроект - обычно он называется NOPEC, - который направлен против картелей и предполагает, что страны, продающие нефть по высокой цене в рамках картеля, должны быть подвергнуты преследованию по американскому антитрастовому законодательству.

Пока ничего из этого не получалось. В частности, никакого механизма для создания картеля покупателей, который мог бы противостоять картелю продавцов, нет. Если вдруг такой механизм появится и заработает, то для Саудовской Аравии и ОПЕК в целом это станет сценарием из ночного кошмара. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы Россия смогла его похоронить, и, видимо, сигнализируют, что будут ее поддерживать.

- То есть ОПЕК+ и ЕС, который пока не очень понимает, как он будет применять эти штрафные меры по отношению к России, обменялись какими-то сигналами?

- Евросоюз об этом говорит с лета. Было несколько обсуждений в рамках встречи G7 в июле, потом в августе. Поэтому действия Евросоюза совершенно ожидаемы.

После того как США опубликовали свой подход, было понятно, что Евросоюз это поддержит в своих рамках. В определенном смысле это даже некоторое послабление. Ведь летом, когда впервые появилась документация о том, что Евросоюз наложит эмбарго на закупки российской нефти, ЕС заявлял, что и все услуги, связанные с международной торговлей российской нефтью, он предоставлять не будет.

Выход газа на поверхность в месте повреждения труб "Северного потока" Фото: The Swedish Coast Guard/abaca/picture alliance

Насколько я понимаю, нынешний пакет законодательства говорит, что эти услуги предоставляться будут, если цена будет ниже потолочной. Другое дело, что тогда говорилось, что все судоходство, морские перевозки из этого исключены, а сейчас они в это включаются. Со стороны ОПЕК это первый такой сигнал, первый предупредительный залп. Я рассматриваю его именно как предупреждение о том, как будет реагировать эта организация, если и когда этот механизм вступит в действие.

Почему отложили инспекцию магистрали "Северных потоков"

- Прояснилась ли ситуация с утечкой газа в трубах "Северного потока"?

- Пока можно сказать только то, что все говорили и неделю назад: что "Северный поток" прохудился, он разрушился. По всей видимости, из него уже почти весь газ вытек.

- Потому что давление в трубах стабилизировалось?

- Да, давление стабилизировалось. Но ведь "Северный поток" не лежит по дну прямой линией. Он лежит такой змейкой, с подъемами, спусками. Поэтому в нем образуются колена, как в пещере или в водопроводе на кухне - сифон. Наверняка, в этом трубопроводе есть еще линзы газа, которые будут выходить еще довольно долго, и они представляют собой определенную опасность.

Ровно поэтому, кстати, туда никто не ринулся на инспекцию происходящего. Во-первых, вода в месте разрывов - газированная, поэтому гораздо меньшей плотности. И корабли, которые туда подходят, могут банально утонуть, они плохо плавают в газированной воде. А вторая причина в том, что там все-таки идет газ, он огнеопасный. Соответственно, ждут, чтобы газ действительно совсем вышел. После этого, видимо, туда опустятся какие-то водолазы и подводные "луноходы". Спешки никакой нет. В отличие от разлива нефти, в данном случае не нужно никаких работ по срочному ограничению разлива. Ведь газ выходит в воздух.

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