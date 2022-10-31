"Коммерсант": РФ ждет резкое падение спроса на нефть
Лиза Ламбрехт
1 ч. назад
Добыча нефти в России в октябре снизилась, сообщает "Коммерсат". Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение и резкое падение спроса из-за эмбарго ЕС.
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Россия в октябре несколько снизила производство нефти и ее экспорт по морю и нефтепроводам. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их сведениям, в октябре РФ добывала не более 1,47 млн тонн нефти в сутки с учетом производства конденсата, на который приходилось около 8% от этого объема. Это ниже квоты ОПЕК+, составляющей для России в октябре 10,5 млн баррелей в сутки (1,43 тонны без учета конденсата).
Эксперты прогнозируют падение спроса на российскую нефть из-за эмбарго ЕС
Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение добычи и резкое падение спроса на российскую нефть в связи с близящимся эмбарго ЕС. По словам партнера консалтинговой компании Kept Максима Малкова, эмбарго автоматически приведет к резкому падению спроса и необходимости перенаправления поставок.
Однако оперативно решить этот вопрос не получится, считает эксперт. По его мнению, покупатели за пределами Евросоюза будут отказываться покупать российскую нефть из опасений вторичных санкций. Нефтеперерабатывающие заводы в Индии уже сокращают закупки во избежание штрафных мер, отмечает Малков.
Помимо этого, начинает сказываться уход технологий из-за введенных Западом санкций, указывает Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. В результате себестоимость добычи нефти растет. Эксперт прогнозирует, что в декабре добыча нефти в России может упасть на 9%, до 1,3 млн тонн в сутки.