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Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Reuters: Страны G7 договорились о потолке цен на нефть из РФ

Александра Иванова
19 мин. назад

Фиксированная цена на российскую нефть должна быть названа в течение ноября, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

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Страны "большой семерки" и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть, сообщает в четверг, 3 ноября, агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров, но не уполномоченный делать публичные заявления на эту тему.

По его данным, фиксированная цена пока не была определена, но она будет названа в течение ноября. К методу скидки к индексу цен на нефть (плавающему курсу) было решено не прибегать. По словам собеседника агентства, привязка цены в виде скидки к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен.

Сообщается, что партнеры собираются регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости. В G7 полагают, что такой подход повысит стабильность рынка и минимизирует нагрузку с его участников. Другие детали договоренности пока не известны.

Переговоры о потолке цен на нефть из России

На протяжении последних недель американская сторона и другие представители "Группы семи" вели напряженные переговоры по поводу беспрецедентного плана по установлению потолка цен на российскую нефть, который предполагается увязать с эмбарго на ее морские перевозки. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС это эмбарго должно вступить в силу 5 декабря.

Цель этих ограничений - сократить доходы в российский бюджет, из которого финансируется война в Украине. Со своей стороны, Россия уже заявила, что прекратит морские поставки нефти в страны, которые поддержат введение "ценового потолка".

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Сообщение агентства Reuters о договоренности стран G7 по нефти из России

Exclusive: G7 coalition has agreed to set fixed price for Russian oil
www.reuters.com
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