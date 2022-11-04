Reuters: Страны G7 договорились о потолке цен на нефть из РФ

Фиксированная цена на российскую нефть должна быть названа в течение ноября, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Страны "большой семерки" и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть, сообщает в четверг, 3 ноября, агентство Reuters со ссылкой на источник , знакомый с содержанием переговоров, но не уполномоченный делать публичные заявления на эту тему.

По его данным, фиксированная цена пока не была определена, но она будет названа в течение ноября. К методу скидки к индексу цен на нефть (плавающему курсу) было решено не прибегать. По словам собеседника агентства, привязка цены в виде скидки к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен.

Сообщается, что партнеры собираются регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости. В G7 полагают, что такой подход повысит стабильность рынка и минимизирует нагрузку с его участников. Другие детали договоренности пока не известны.

Переговоры о потолке цен на нефть из России

На протяжении последних недель американская сторона и другие представители "Группы семи" вели напряженные переговоры по поводу беспрецедентного плана по установлению потолка цен на российскую нефть, который предполагается увязать с эмбарго на ее морские перевозки. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС это эмбарго должно вступить в силу 5 декабря.

Цель этих ограничений - сократить доходы в российский бюджет, из которого финансируется война в Украине. Со своей стороны, Россия уже заявила, что прекратит морские поставки нефти в страны, которые поддержат введение "ценового потолка".

Смотрите также: