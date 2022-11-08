  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/ZUMA Press/IMAGO
КонфликтыУкраина

Зеленский: Россию нужно заставить вести мирные переговоры

Александра Иванова
42 мин. назад

Президент Украины повторил, что вести мирные переговоры Киев готов лишь со следующим лидером России.

https://p.dw.com/p/4JBHR

Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров для выработки мирного соглашения по Украине, в том числе и ради борьбы с изменением климата. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном вечером в понедельникк, 7 ноября.

"Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическому и продовольственному кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу... - сказал он.- Поэтому каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить нашу территориальную целостность и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

Отказ Киева вести переговоры с Путиным

11 октября на встрече с представителями "большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры об окончании войны с президентом России Владимиром Путиным.

Перед этим, 4 октября, он ввел в силу своей подписью решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое предусматривало отказ от переговоров с  Путиным.

В начале октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что считает бессмысленным вести "любые переговоры" с президентом РФ Владимиром Путиным и его ближайшим окружением, так как их слова имеют "отрицательную стоимость".

Washington Post о позиции США по переговорам с Москвой

Между тем 5 ноября американская газета The Washington Post опубликовала статью, согласно которой, администрация США в частном порядке просила власти Украины продемонстрировать готовность к переговорам с Россией и отказаться от публичной позиции, предполагающей, что говорить с РФ можно будет лишь после ухода от власти Владимира Путина.

Американская сторона, по сведениям издания, мотивировала этот призыв беспокойством граждан в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро.

В ночь на 8 ноября Михаил Подоляк опубликовал твит следующего содержания: "Важно: Украина никогда не отказывалась от ведения переговоров. Наша позиция по переговорам известна и открыта. Сначала РФ должна вывести свои войска из Украины. Потом все остальное. Путин готов? Очевидно, нет. Поэтому мы остаемся конструктивными в нашей оценке: мы будем вести переговоры со следующим лидером РФ".

Смотрите также:

Китай и Германия обратились к Путину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Очередь из желающих занять место президента достигла рекордного минимума. Кремль дал трещину, в лицо президенту высказались все, кто до этого сдерживался. Эрдоган готовит площадку для переговорного процесса Киева и Москвы. Полным ходом идет подготовка вокальных конкурсов в Гааге. Регистрация на философский рейс в бункер окончена. Смотрите в 235-м выпуске "Заповедника"!
Политика16 октября 2022 г.13:27 мин.
external

Макрон призывает не унижать Россию - в Киеве возмущены и не считают звонки Путина дипломатией (14.06.2022)

Макрон призывает не унижать Россию - в Киеве возмущены и не считают звонки Путина дипломатией (14.06.2022)

Призыв Макрона не унижать Россию возмутил украинского эксперта по информационной безопасности Любовь Цыбульскую. Она не считает правильным вести телефонные переговоры с Путиным. По ее мнению, в интересах Кремля заморозить этот конфликт, чтобы он начал вызывать усталость на Западе. На этом фоне Цыбульская призывает Запад усилить санкции против РФ и увеличить поставки оружия Киеву.
Политика14 июня 2022 г.26:05 мин.

Публикация газеты The Washington Post о ситуации с переговорами между Россией и Украиной

U.S. privately asks Ukraine to show it’s open to negotiate with Russia
www.washingtonpost.com
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Добыча нефти на месторождении Ямашинское

Россия увеличивает поставки нефти по морю

Конфликты45 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: из глиняного горшка с названием "эмиграция" выглядывает голова "Ксении Собчак". Рядом на полянке сидит ослик Иа, напоминающий внешне Владимира Путина. Ослик произносит фразу: "Входит и выходит".

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Политика13 ч. назад
Драмтеатр в Мариуполе после авиаудара войск РФ, в ходе которого, по данным АР, могли погибнуть 600 человек

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Правосудие и закон15 ч. назад
Маргит Ауэр

Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Книги, которыми зачитываются дети в Германии

Литература15 ч. назад
Избиратель заполняет бюллетень на одном из участков в Айове в ноябре 2020 года

Промежуточные выборы в США. Почему сейчас важны как никогда

Промежуточные выборы в США. Почему сейчас важны как никогда

Политика24 ч. назад
Освобожденное ВСУ село Архангельское в Херсонской области

Блэкаут в Херсоне и другие события 256-го дня войны

Блэкаут в Херсоне и другие события 256-го дня войны

Конфликты6 ноября 2022 г.
Женщина на засохшем кукурузном поле

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Климат6 ноября 2022 г.
На главную страницу