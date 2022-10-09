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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите Европейского политического сообщества в Праге
Кая Каллас на саммите ЕПС в ПрагеФото: Michal Cizek/AFP/Getty Images
КонфликтыЭстония

Премьер Эстонии призвала не вступать в переговоры с Путиным

Александра Иванова
22 мин. назад

На полях саммита Европейского политического сообщества в Праге Кая Каллас назвала президента РФ Владимира Путина военным преступником, призвав привлечь его к ответственности за "преступления агрессии".

https://www.dw.com/ru/premer-estonii-prizvala-ne-vstupat-v-peregovory-s-putinym/a-63385337

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не вступать в переговоры с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании в Украине. "Не следует вести переговоры с террористами, потому что это им выгодно. В долгосрочной перспективе мы заплатим более высокую цену", - такое заявление сделала Каллас в интервью британской газете The Telegraph, опубликованном в субботу, 8 октября, комментируя перспективу начала подобных переговоров. Беседа состоялась несколькими днями ранее на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге.

"Что касается Путина, то он, конечно, является военным преступником и должен понести наказание за совершенные им преступления агрессии", - подчеркнула глава эстонского правительства.

При этом Каллас выразила беспокойство в связи с тем, что западные союзники могут склонить Украину к "преждевременным мирным переговорам, начать которые они (украинцы. - Ред.) не готовы". По словам эстонского премьера, у Запада имеется "совсем иное понимание" того, что мир может означать для стран, находившихся ранее за железным занавесом. "Для половины Европы окончание Второй мировой войны означало мир, означало процветание", - пояснила она. - На другой стороне Европы мир означал зверства, пытки и массовые депортации".

Как пишет The Telegraph, матери Каи Каллас было всего шесть месяцев, когда по приказу советской власти ее семью погрузили в вагон для перевозки скота и депортировали в Сибирь. Она вернулась в Эстонию лишь в возрасте десяти лет.

Военная помощь Эстонии Украине

По состоянию на август Эстония направила Киеву военную помощь на сумму 250 миллионов евро, включая противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, гранатометы, боеприпасы и транспортные средства.

По данным The Telegraph, ни одна страна в мире не предоставила Украине больше военной техники в процентном отношении к ВВП на душу населения, чем Эстония.

На саммите ЕПС в Праге Кая Каллас повторила свои требования предоставить Украине еще больше вооружений со стороны ЕС и ввести новые санкции в отношении России.

О Европейском политическом сообществе

С инициативой создания новой организации "для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества" в Европе - Европейского политического сообщества - выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в мае 2022 года, после того как Украина подала заявку на вступление в ЕС.

В первом саммите ЕПС, открывшемся в Праге 6 октября и проходившем параллельно с неформальным саммитом ЕС, приняли участие лидеры 44 государств, в том числе Турции, Украины и Косово. Россия и Беларусь на него приглашены не были.

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Сайт британской газеты The Telegraph

Интервью премьер-министра Эстонии Каи Каллас
www.telegraph.co.uk
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