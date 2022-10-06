В Праге лидеры 44 стран обсуждают войну РФ против Украины

В столице Чехии Праге собрались главы государств и правительств 44 стран Европы, чтобы обсудить российскую вооруженную агрессию против Украины. Целью нового Европейского политического сообщества является укрепление стабильности, безопасности и мира, заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель в четверг, 5 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон - инициатор нового переговорного формата - выразил надежду, что саммит в Праге станет для президента РФ Владимира Путина "сигналом единства" Европы.

Организатор форума - премьер-министр Чехии Петр Фиала в своей речи на открытии саммита напомнил о событиях Пражской весны 1968 года, когда Москва с помощью танков "уничтожила надежды на расширение свободы". "Трудно смотреть злу в глаза, но победа будет за правдой. Все мы в глубине сердца знаем, что Украина победит, поскольку правда на ее стороне", - заявил Фиала.

"Большая инновация"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал новый переговорный формат "большой инновацией", которая принесет пользу миру и безопасности, поскольку она дополняет такие форматы, как Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Шольц назвал позитивным моментом то, что теперь главы государств и правительств со всей Европы впервые могут обсуждать волнующие их темы без повестки дня и необходимости принимать решения по итогам дискуссий.

В работе саммита в Праге, помимо 27 стран ЕС, участвуют также Великобритания, Турция, Украина, страны Западных Балкан, Армения и Азербайджан и ряд других стран. Россия и Беларусь на встречу не приглашены. Главные темы форума - вопросы политики безопасности и энергетики.

Противоречия между участниками

Еще до начала саммита вновь резко обозначились противоречия между странами ЕС по проблеме энергетической безопасности. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал правительство ФРГ. "Недопустимо, чтобы энергетическая политика ЕС диктовалась Германией", - заявил он.

Ранее Берлин выразил несогласие с требованием Польши и 14 других стран ЕС ограничить цену на газ из Норвегии и США. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) пояснил, что введение потолка цен может привести к нехватке газа, поскольку Норвегия, США и Алжир в результате будут продавать топливо в Азии по более высоким ценам.

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