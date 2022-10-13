Макрон призвал Украину и РФ вернуться к переговорам

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Киев и Москву вернуться за стол переговоров. Вопрос заключается в том, можно ли достичь таких целей войны, как территориальная целостность Украины, только военным путем, заявил Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду, 12 октября.

"Я думаю, в какой-то момент будет в интересах и России, и Украины вернуться за стол переговоров", - отметил французский президент. Он также сообщил, что в любой момент готов вновь побеседовать с президентом РФ. "Всякий раз, когда это будет необходимо, я буду разговаривать с Владимиром Путиным", - сказал Эмманюэль Макрон. Он отметил, что Путин "должен закончить эту войну" и "уважать территориальную целостность Украины".

В то же время Украина, по словам Макрона, должна самостоятельно решать вопросы ее территориальной целостности. "Мы (Франция и другие страны Запада. - Ред.) не можем принимать за нее решения на основании того, что поставляем ей вооружения", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Франция обещает Киеву гаубицы и зенитные ракеты

В эфире France 2 Макрон также сообщил, что Франция совместно с Данией работает над поставкой Украине шести дополнительных гаубиц Caesar и зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов". По его словам, новая военная помощь Киеву поступит в "ближайшие недели". Он не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

Ранее газета Le Monde сообщала, что гаубицы Caesar первоначально предназначались Дании. Впоследствии стороны договорились об изменениях в поставках.

Украина отказалась от переговоров с Путиным

Украина в начале октября официально отказалась от любых переговоров с Владимиром Путиным. До этого президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина "была и остается лидером по переговорным усилиям". "Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно", - сказал Зеленский.

На отказ Украины от переговоров с Путиным его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил: "Будем ожидать изменения позиции действующего президента Украины либо будем вести переговоры уже со следующим, который изменит позицию украинского народа".

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