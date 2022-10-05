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Демонстрант в Берлине, требующий поставки тяжелых вооружений УкраинеФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Большинство жителей ЕС - за поставки вооружений Киеву

Александра Иванова
35 мин. назад

Идея поставок вооружений Украине от лица ЕС во всех государствах - членах Евросоюза встречает больше поддержки у населения, чем перспектива поставок от лица собственной страны.

https://www.dw.com/ru/bolsinstvo-zitelej-es-za-dalnejsie-postavki-vooruzenij-kievu/a-63335252

Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину, в Германии такой позиции придерживается 61% населения. Таковы данные опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) в среду, 5 октября, совместно с бельгийским фондом King Baudouin.

Согласно этому исследованию, Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве своем не поддерживают идею дальнейших поставок вооружений Украине: подобную перспективу одобрили 42% итальянцев.

Поляки же, напротив, являются особенно активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше.

Поставки вооружений в Украину от лица ЕС

При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза встречает у жителей всех стран ЕС больше поддержки, чем представление об отправке оружия в Украину их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта поставок составила от 3 до 7 процентов в пользу первого из них.

Наибольшее одобрение идея дальнейших поставок вооружений Украине встречается среди групп населения в возрасте 16-25 и 56-70 лет.

Вместе с тем доля жителей Евросоюза, одобряющих снабжение Украины оружием, за период с марта по июнь несколько уменьшилась. Наиболее явно это заметно во Франции, где спад поддержки оставил 8%. "В марте все пребывали в состоянии шока и желание поддержать Украину было очень велико. Три месяца спустя шок прошел, но желание оказать поддержку велико по-прежнему, хотя негативные последствия (санкций ЕС в отношении России. - Ред.) и стали более заметны в повседневной жизни. Эта выдержка - политический капитал, который необходимо развивать", - комментирует результаты опроса эксперт Фонда Бертельсмана Изабелль Хоффман (Isabell Hoffmann).

Желание сократить зависимость от энергоносителей из России

Согласно результатам опроса Eupinions, 72% жителей Евросоюза хотели бы, чтобы ЕС стал независим от российских энергоресурсов. Ради достижения этой цели они были бы готовы мириться с личными трудностями, заявили участники исследования.

Активнее всего в поддержку этого высказались поляки (80%) и итальянцы (76%). В то же время в Германии, зависимость которой от российского газа остается высокой, доля тех, кто одобрил бы выход из этой зависимости даже с учетом личных неудобств, оказалась самой низкой среди всех стран ЕС: 69%.

Отношение к беженцам из Украины в ЕС

Что касается готовности жителей ЕС принять в своих странах спасающихся от войны украинцев, то она остается высокой по всему Евросоюзу. 81% опрошенных указали, что одобряют подобный подход. Для сравнения: в марте, непосредственно после начала российского вторжения в Украину, этот показатель был еще на 5% выше. Во Франции спад уровня поддержки беженцев составил 8, в Нидерландах - 7, а в Польше - 6 процентных пунктов.

"Наши цифры показывают, что европейцы поддерживают решительные действия по оказанию помощи Украине. В то же время нагрузка растет, а вместе с ней - и личные проблемы. Существует риск, что желание помочь и личное бремя вступят в противоречие друг с другом и создадут потенциал для политического конфликта",  - предупреждает Изабелль Хоффман.

Что думают жители ЕС о приеме Украины в Евросоюз

Две трети участников опроса (66%) заявили, что хотели бы видеть Украину членом ЕС. Однако уровень одобрения этой идеи в разных странах ЕС не одинаков. Так, в Польше за европейскую  перспективу соседнего государства высказались 84% респондентов, а, например, в Германии и Франции -  по 60%.

По мнению 71% респондентов, ЕС уже сегодня играет важную роль при решении международных вопросов. Между тем 77% опрошенных заявили, что хотели бы видеть среди своих союзников США.

Данные для проводимого Фондом Бертельсмана каждые три месяца опроса Eupinios были собраны в июне 2022 года. В репрезентативном исследовании приняли участие 12 000 человек, проживающих на территории всего Евросоюза.

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