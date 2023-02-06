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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей РезниковФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

СМИ Украины и депутаты сообщили о скорой отставке Резникова

Даниил Сотников
2 ч. назад

Верховная рада сменит министра обороны Украины с Резникова на главу ГУР Буданова, пишут украинские СМИ и депутаты парламента.

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Депутаты Верховной рады и источники украинских СМИ в воскресенье, 5 февраля, сообщили о грядущей отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны. Официально о перестановках в правительстве пока не сообщалось.

Издание "Украинская правда" сообщило, что Резников со следующей недели может покинуть свой пост, а его место, скорее всего, займет действующий глава ГУР Кирилл Буданов. Издание ссылалось на несколько источников в Офисе президента, правительстве и силовых ведомствах.

Позже глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале, что Резников "в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества". Минобороны возглавит действующий глава ГУР Буданов, подтвердил Арахамия. Ожидается, что голосование пройдет на следующем пленарном заседании рады.

Резников: "Ни один чиновник не вечен в кресле"

Сам Резников не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о своем переводе на другую должность. "У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило", - рассказал он "Украинской правде".

"Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное - посмотрим", - добавил Резников, подчеркнув, что решение принимает президент Украины Владимир Зеленский. "Он дает представление о назначении, а Верховная рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский", - подчеркнул он.

Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года, став третьим главой ведомства при президенте Владимире Зеленском. 

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