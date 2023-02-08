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Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц в Париже
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц в ПарижеФото: Sarah Meysonnier/REUTERS
КонфликтыГермания

Макрон и Шольц заверили Зеленского в поддержке Украины

Жан Рофе
51 мин. назад

Париж и Берлин продолжат оказывать помощь Украине до победы в войне, заявили французский и германский лидеры. Украинский президент призвал предоставить тяжелое вооружение и самолеты "как можно быстрее".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Париж поможет Украине победить в борьбе с российским вторжением и "продолжит усилия" по поставке оружия. Франция "полна решимости помочь Украине победить и восстановить ее законные права", сказал Макрон вечером в среду, 8 февраля, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

По словам Макрона, в ходе предстоящего рабочего ужина стороны обсудят "оперативные потребности" Киева. "Украина может рассчитывать на Францию, ее европейских партнеров и союзников, чтобы выиграть войну. Россия не может и не должна победить", - подчеркнул французский лидер.

Шольц также заверил Зеленского в неизменной поддержке союзников на переговорах, организованных Макроном. По его словам, с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину год назад Германия и ее партнеры поддерживали Киев "финансово, гуманитарной помощью и оружием". "Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо", - сказал канцлер ФРГ.

Президент Украины призвал Европу дать самолеты и тяжелое оружие

Зеленский в свою очередь призвал Францию и Германию "как можно быстрее" предоставить Киеву  боевые самолеты и тяжелое вооружение, заявив, что в борьбе с российским вторжением время играет решающую роль. "Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие дальнего действия, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе", - отметил он.

Украинский лидер прибыл в Париж по завершении своего визита в Лондон, где у него была встреча с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент проинформировал главу британского кабмина о ситуации на фронте и ключевых потребностях вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. После Парижа Зеленский, как ожидается, отправится в Брюссель для участия в саммите ЕС.

Смотрите также:

Зачем Зеленский отправился в Лондон и Париж

 

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