Зеленский выступил с обращением перед парламентом Британии

Президент Украины, выступая перед британскими законодателями, призвал союзников предоставить Киеву истребители. "Мы знаем, что свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет", - заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Киеву истребители для отражения агрессии РФ. Глава украинского государства в среду, 8 февраля, выступил с историческим обращением к парламенту Великобритании. Украинский лидер, посетивший с необъявленным заранее визитом Лондон, обратился к законодателям в Вестминстерском зале приемов.

"Я призываю вас и весь мир... (предоставить. - Ред.) боевые самолеты Украине, крылья для свободы", - указал он. "Мы знаем, что свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет", - добавил Зеленский. "Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой... важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны", - подчеркнул президент Украины.

Правительство Великобритании 8 февраля пообещало продолжить подготовку пилотов украинских истребителей и морских пехотинцев на фоне обсуждения Западом увеличения военной помощи Киеву в условиях готовящегося наступления России, о котором говорят аналитики. При этом Лондон не стал предлагать Киеву многоцелевые истребители четвертого поколения Typhoon и истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, заявив, что на подготовку пилотов необходимы месяцы, а, возможно, и годы, передало агентство AFP.

Подарил шлем украинского пилота

Зеленский поблагодарил британских депутатов за "храбрость". "Лондон стоял на стороне Киева с первого дня, с первых секунд и минут войны... протягивал руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать", - привело слова Зеленского агентство "УНИАН". Украинский лидер отдельно отметил вклад британского экс-премьера Бориса Джонсона, добавив, что тот проявил "твердость и характер" в начале полномасштабного вторжения РФ.

Сэр Линдси Харви Хойл, спикер Палаты общин и Владимир Зеленский Фото: Stefan Rousseau/AP/picture alliance

Владимир Зеленский подарил Великобритании шлем украинского пилота, добавив, что он принадлежал одному из самых успешных асов. Президент Украины пояснил, что надпись на шлеме гласит: "У нас есть свобода - дайте нам крылья, чтобы ее защитить". Выступление украинского лидера было встречено бурными аплодисментами.

Зеленский встретился с премьером Великобритании

До выступления Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент проинформировал главу кабмина о ситуации на фронте и ключевых потребностях вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике.

Как указали в официальном интернет-представительстве президента, Зеленский и Сунак обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению.

Риши Сунак и Владимир Зеленский Фото: Victoria Jones/PA via AP/picture alliance

Отдельно обсуждался вопрос "о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", указали в пресс-службе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить, какие самолеты Лондон теоретически может поставить Украине, сообщили на Даунинг-стрит 8 февраля. Так указали, что речь в любом случае идет о "долгосрочном" решении. Первые украинские пилоты могут пройти обучение на самолетах НАТО в Великобритании уже этой весной, добавил глава кабмина. До сих пор Риши Сунак с осторожностью реагировал на запросы Киева о поставке истребителей.

Позднее Зеленский был принят британским королем Карлом III в Букингемском дворце.

Украинский лидер может посетить Париж

Между тем, как передало агентство AFP со ссылкой на французские правительственные источники, президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля прибудет в Париж для встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Это будет первый визит украинского президента во Францию с начала войны РФ против Украины. На встречу в Париж приедет также канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

В день визита Зеленского правительство Великобритании ввело новые санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Штрафные меры направлены против лиц и организаций, "на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны усилить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу", заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Новые санкции Лондона

Речь идет о восьми гражданах РФ, шести компаниях, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с "финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит".

В британском черном списке оказались российский предприниматель Николай Егоров, являющийся личным другом и бывшим сокурсником Путина, а также соучредитель кооператива "Озеро" Виктор Мячин, которого считают причастным к созданию финансовой базы путинского режима. Кроме того, персональные санкции введены в отношении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который владеет группой компаний "Абрау-Дюрсо", главного редактора информационного агентства Regnum Сергея Руднова, миноритарного акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих, которую в независимых СМИ называют бывшей любовницей президента РФ. По данным британских властей, все пятеро "связаны с роскошными резиденциями Путина.

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