Ракеты для Джонсона, или Успокоительное от Путина

14 мин. назад 14 мин. назад

Бывший британский премьер утверждает, что перед вторжением России в Украину президент РФ лично угрожал ему ракетным ударом. "Это займет всего минуту", - "успокаивал" Путин Джонсона. Кремль это отрицает. Карикатура DW.