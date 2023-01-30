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Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин с поднятым пальцем разговаривает по телефону с бывшим британским премьером Борисом Джонсоном. Телефон Путина похож на ракету.
Фото: DW
ПолитикаРоссия

Ракеты для Джонсона, или Успокоительное от Путина

14 мин. назад

Бывший британский премьер утверждает, что перед вторжением России в Украину президент РФ лично угрожал ему ракетным ударом. "Это займет всего минуту", - "успокаивал" Путин Джонсона. Кремль это отрицает. Карикатура DW.

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Путин хочет крови – "Заповедник", выпуск 248

 

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