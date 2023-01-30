Ракеты для Джонсона, или Успокоительное от Путина

Фото: DWПолитикаРоссияРакеты для Джонсона, или Успокоительное от Путина14 мин. назад14 мин. назадБывший британский премьер утверждает, что перед вторжением России в Украину президент РФ лично угрожал ему ракетным ударом. "Это займет всего минуту", - "успокаивал" Путин Джонсона. Кремль это отрицает. Карикатура DW.https://p.dw.com/p/4MrhiРекламаСмотрите также:Путин хочет крови – "Заповедник", выпуск 248To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video