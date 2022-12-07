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Российская межконтинентальная ракета, фото из архиваФото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Путин заявил о росте угрозы ядерной войны

Ольга Лебедева
1 ч. назад

На встрече с членами Совета по правам человека президент РФ отказался давать гарантии того, что Россия не применит ядерное оружие первой.

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Президент РФВладимир Путин фактически отказался дать гарантию того, что Россия не применит ядерное оружие первой, и считает, что угроза такой войны нарастает. "По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой - но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены", - заявил он на встрече с членами Совета по правам человека в среду, 7 декабря, в ответ на просьбу дать личную гарантию того, что РФ не применит ядерное оружие первой.

По словам Путина, Москва рассматривает этот вид оружия как средство защиты и как возможность ответно-встречного удара. Российский президент добавил, что РФ "не сошла с ума" и "отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие". Он также указал на "большое количество американского тактического ядерного оружия" в Европе.

"В дополнительной мобилизации нет смысла"

Кроме того, Путин назвал бессмысленным проведение дополнительной мобилизации в РФ. Он заявил, что 150 из 300 тысяч мобилизованных уже переброшены на фронт, а остальные проходят подготовку в учебных центрах. "В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, и необходимости для государства и минобороны в настоящее время нет никакой", - указал он.

Готова ли РФ к применению ядерного оружия?

В ноябре газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что высокопоставленные российские военные обсуждали применение ядерного оружия в Украине. По данным издания, президент России Владимир Путин не принимал участия в этих разговорах.

В то же время российский президент неоднократно заявлял, что Россия будет защищать свои интересы всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. В октябре на Камчатке под руководством Путина прошли учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на аналогичные меры потенциального противника.

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