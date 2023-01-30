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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве, август 2022 года
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве, август 2022 годаФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance
КонфликтыВеликобритания

Песков: Путин не угрожал Джонсону ракетным ударом

Ольга Лебедева
49 мин. назад

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что во время его последнего разговора с Владимиром Путиным тот пригрозил ему ракетным ударом. В Кремле заявили, что слова Путина были неправильно истолкованы.

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Президент РФ Владимир Путин не угрожал ракетным ударом бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время их последнего разговора в феврале 2022 года, утверждает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе брифинга в понедельник, 30 января, он обвинил Джонсона в "сознательной лжи". "Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин", - указал Песков.

Он добавил, что знает, о чем шла речь в телефонном разговоре, и "никаких угроз ракетами не было". Кроме того, Песков указал, что в разговоре Путин говорил "о вызовах безопасности РФ" и его слова могли быть истолкованы неправильно. "Президент Путин отвечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Джонсон сообщил о угрозах ракетным ударом со стороны Путина

В новом документальном фильме BBC Джонсон сообщил, что Путин лично угрожал ему ракетным ударом незадолго до начала войны в Украине. "В какой-то момент он фактически пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", - отметил бывший британский премьер.

"Судя по очень спокойному тону голоса и отрешенному виду, который у него был, я думаю, что он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", - полагает Борис Джонсон. По его словам, угроза Путина прозвучала в ответ на предупреждения о катастрофических последствиях вторжения в Украину и масштабных западных санкциях.

Документальный фильм "Путин против Запада" BBC выходит в эфир 30 января. 

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Фрагмент из документального фильма BBC
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