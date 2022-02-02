Джонсон и Путин по телефону обсудили кризис вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в среду, 2 февраля, заявил о праве Украины на вступление в НАТО. Джонсон "подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в альянсе. Это право полностью относится к Украине", - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит. Он также отметил, что НАТО является оборонительным альянсом. По словам Джонсона, любые дальнейшие шаги России по вторжению в Украину будут "трагическим просчетом".
По данным Лондона, Джонсон и Путин согласились, что "ухудшение обстановки не отвечает чьим-либо интересам". Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включить Украину в переговорный процесс, говорится в сообщении правительства Великобритании. 1 февраля Борис Джонсон посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, отметили на Даунинг-стрит, Джонсон и Путин приветствовали диалог Лондона и Москвы по таким вопросам, как климатические изменения, ситуация в Афганистане и соглашение по ядерной программе Ирана. "Они согласились использовать этот дух диалога в нынешней напряженной ситуации вокруг Украины с целью добиться мирного ее урегулирования", - говорится далее.
Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы, Путин "обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей". Кроме того, президент РФ отметил "неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности".
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