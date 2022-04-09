Борис Джонсон пообещал Украине военную и финансовую помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прибывший в Киев с заранее не анонсированным Лондоном визитом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал Киеву дополнительную военную и финансовую помощь. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает агентство AFP.

Глава британского правительства заявил, что Великобритания предоставит Киеву 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы, "чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России". Днем ранее Лондон анонсировал передачу украинским военным дополнительных зенитных ракет Starstreak и еще 800 противотанковых ракет, а также беспилотников.

Кроме средств, собранных международной конференцией доноров, Борис Джонсон пообещал выделить Украине дополнительные 500 млн долларов через Всемирный банк.

Давление на Россию будет усилено



Глава британского правительства заявил, что совместно с партнерами намерен усиливать экономическое давление на Россию и интенсифицировать санкционный режим. "Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов - мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон.

Он также пообещал Украине технологическую помощь. "Мы - Великобритания и другие партнеры будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подверглась ужасам вторжения, чтобы Украина никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом", - указал глава британского правительства.

"Украинцы совершили величайший подвиг XXI века"

Джонсон сказал, что для него было "честью" лично встретиться с Зеленским. "Именно благодаря решительному руководству президента Зеленского и непобедимому героизму и мужеству украинского народа, чудовищные цели Путина срываются", - сказал глава британского правительства. По его словам, украинцы отбросили российские войска от ворот Киева, совершив величайший подвиг XXI века. "Сегодня я ясно дал понять, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает их в этой продолжающейся борьбе, и это надолго", - подчеркнул Борис Джонсон.

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