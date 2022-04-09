 Мировые доноры собрали более 10 млрд евро для украинских беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2022

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Европа

Мировые доноры собрали более 10 млрд евро для украинских беженцев

Перед началом агрессивной войны России в Украине проживало 44 млн человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, начиная с 24 февраля страну покинули около 4,4 млн человек.

Глава правительства Канада Джастин Трюдо выступил перед участниками конференции доноров

Глава правительства Канада Джастин Трюдо выступил перед участниками конференции доноров

Международная конференция доноров в Варшаве собрала в помощь беженцам из Украины  9,1 млрд евро. Об этом в субботу, 9 апреля, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в польской столице. "Мы хотим объединить весь мир, чтобы помочь беженцам внутри и за пределами Украины", - приводит ее слова агентство dpa.

В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в видеообращении, что Германия предоставляет дополнительные 425 млн евро в виде гуманитарной помощи и помощи для развития Украины и соседних с ней стран. Кроме того, на медицинское обеспечение будет выделено 70 млн евро. "Германия поддерживает Украину", - подчеркнул глава немецкого правительства.

В дополнение к собранному во время конференции, Европейский банк реконструкции и развития обязался предоставить ссуду в 1 млрд евро для перемещенных лиц. Из получившихся в итоге 10,1 млрд евро 1,8 млрд предназначены для внутренне перемещенных лиц и 8,3 млрд евро - для беженцев в прифронтовых государствах-членах ЕС и в Молдавии, отмечается в коммюнике Еврокомиссии. Средства будут переданы на проекты Организация Объединенных Наций и местных организаций, занимающихся  оказанием помощи беженцам.

Конференция доноров была созвана неправительственной организацией Global Citizen, Еврокомиссией и правительством Канады. В своем видеообращении премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отметил, что единственное, чего добился Владимир Путин, развязав войну против Украины, это гуманитарного кризиса, который усугубляется с каждым днем.

Украину покинуло около 10 процентов населения

Международной конференции предшествовала компания Stand Up for Ukraine в социальных сетях с участием десятков музыкантов, киноактеров и спортсменов, пользующихся мировой известностью. Звезды - от Элтона Джона до Селин Дион - призывали делать пожертвования в пользу украинских беженцев.

Перед началом агрессивной войны России в Украине проживало 44 млн человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, начиная с 24 февраля страну покинули около 4,4 млн. человек.

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    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


Смотреть видео 26:30

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