Как в ЕС хотят защищать детей-беженцев из Украины - дебаты в Европарламенте

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Лишь небольшая часть украинских детей-беженцев уже ходят в школы в странах ЕС. В Европарламенте обсуждали, как лучше заботиться о них и защитить от торговли людьми и от эксплуатации.
Европарламент во вторник, 5 апреля, провел дебаты по вопросу защиты детей из Украины в ЕС. На эту тему участники пленарного заседания в Страсбурге выделили два с половиной часа. Около половины из четырех миллионов людей, спасающихся в ЕС от войны России против Украины, - дети. Хотя Евросоюз месяц назад активировал для беженцев временную защиту, многие вопросы пока не решены.
В начале дискуссии представители Еврокомиссии рассказали о действиях на уровне всего ЕС. "Эта война оставит отпечаток на украинских детях на всю жизнь. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы гарантировать, что о них хорошо позаботятся, что они смогут восстановиться и снова быть детьми", - заявила зампредседателя Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуица.
По ее словам, государства, принимающие беженцев, могут использовать деньги из бюджета ЕС для предоставления детям психологической помощи, а также для опеки над детьми, прибывшими без родителей. Шуица призвала предоставить опекунов таким несовершеннолетним как можно быстрее. Потенциальные приемные семьи необходимо проверять, чтобы дети не попадали в дома, где c ними будут плохо обращаться, отметила замглавы Еврокомиссии. Она подтвердила, что национальные координаторы в рамках инициативы Европейской гарантии для ребенка уже начали работать. Они должны следить, чтобы дети из Украины получили доступ к таким ключевым услугам, как образование, здравоохранение, питание и жилье.
Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон сообщила, что сейчас в школы в странах ЕС ходят более 160 тысяч украинских беженцев. Это при том, что таких беженцев - около двух миллионов. Поэтому она призвала государства ЕС активнее работать над образованием для детей из Украины. А Еврокомиссия, по ее словам, готова публиковать учебники на украинском языке.
Основное внимание Йоханссон уделила угрозе того, что дети-беженцы могут стать жертвами торговли людьми или эксплуатации. Она привела пример, что власти Литвы расследуют "возможную торговлю 43 детьми, которых хотели усыновить". "Пока нет подтвержденных случаев, но по горькому опыту мы знаем, что угроза реальна", - уточнила еврокомиссар. Она сообщила, что ее подчиненные до сих пор работают над стандартными процедурами перемещения детей, прибывших без опекунов, из одной страны ЕС в другую.
На границах с Украиной действуют 282 сотрудника пограничного агентства ЕС Frontex, сообщила Йоханссон. Они помогают идентифицировать людей, подверженных риску эксплуатации. А Европол собирает данные, в частности, мониторя онлайн-пространство, чтобы выследить потенциальных злоумышленников. Кроме того, ЕС обучает пограничников, как определять потенциальных жертв и преступников.
"Наш приоритет сейчас - регистрация, регистрация и еще раз регистрация. Нам нужно знать, где эти дети находятся сейчас - все два миллиона. Ни один ребенок не должен исчезнуть", - подчеркнула еврокомиссар.
Евродепутаты из всех фракций призывали и ЕС, и его государства позаботиться об украинских детях-беженцах и защитить их. "Российское вторжение в Украину угрожает не только стране и ее населению, но и будущему целого поколения. Многие беженцы - дети, и поэтому нуждаются в особой защите. Мы должны позаботиться, чтобы молодые люди получили у нас защиту и доступ к образованию, и имели шанс на будущее… Иначе в долгосрочной перспективе есть риск потерянного поколения", - отметила евродепутат из фракции Европейской народной партии Забине Ферхайен (Sabine Verheyen).
Несколько евродепутатов обратили внимание и на вопрос идентичности детей-беженцев. "Важно, чтобы украинские дети получали образование без потери их культурной идентичности и языка", - считает литовец Пятрас Ауштрявичюс из либеральной фракции "Обновить Европу". Латвиец Робертс Зиле из фракции Европейских консерваторов и реформистов также призвал сохранить украинское "культурное пространство" в образовании для беженцев.
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