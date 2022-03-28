 Еврокомиссар: Беженцам из Украины надо обеспечить полную медпомощь | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.03.2022

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Европа

Еврокомиссар: Беженцам из Украины надо обеспечить полную медпомощь

Министры здравоохранения стран ЕС обсудили медицинскую помощь беженцам из Украины. В Евросоюзе создают хабы для определения их медицинских нужд и ищут вакцины, прежде всего для детей.

Еврокомиссар по вопросам здоровья Стелла Кириакидес (фото из архива)

Еврокомиссар по вопросам здоровья Стелла Кириакидес (фото из архива)

Беженцам из Украины следует обеспечить полную медицинскую помощь. К этому министров здравоохранения стран ЕС призвала еврокомиссар по вопросам здоровья Стелла Кириакидес во время заседания Совета Евросоюза в Брюсселе во вторник, 29 марта, сообщает корреспондент DW.

"Мы должны обеспечить все виды помощи - не только неотложную, но также и первичную медицинскую помощь", - отметила она во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС. Как известно, директива о временной защите в Евросоюзе, действие которой активировали для беженцев из Украины, предусматривает покрытие только неотложной помощи. Осуществлять ли дальнейшую помощь, остается на усмотрение каждой страны ЕС.

Кириакидес призвала поддержать и системы здравоохранения стран ЕС, принявших большую часть украинских беженцев. В частности, речь идет о транспортировке больных из стран, граничащих с Украиной, в другие регионы Евросоюза. Чтобы это ускорить, Еврокомиссия работает с государствами объединения и ВОЗ над созданием хабов у границ с Украиной. Там будут оценивать медицинские нужды пациентов и определять, где есть место для их приема в больницах, добавила еврокомиссар.

"Также важно сосредоточиться на психическом здоровье и психологическом влиянии и последствиях российской войны", - отметила Кириакидес. По ее словам, ЕС выделит Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, а также неправительственным организациям деньги на психологическую помощь украинцам.

ЕС предоставит вакцины для Украины и украинских беженцев

"Мы также должны уделить внимание низкому уровню вакцинации (среди беженцев. - Ред.) от таких болезней как туберкулез и корь. Это в особенности важно для детей", - подчеркнула Кириакидес. Она сообщила, что удалось договориться о 200 тысячах доз вакцин от дифтерии и столбняка от компании Sanofi для Украины, а также еще о 70 тысячах доз, которые доставят в Чехию, Словакию и Молдову.

Еврокомиссар попросила министров здравоохранения стран ЕС уделить отдельное внимание и медицинским нуждам женщин из Украины, спасающимся в Евросоюзе от войны.

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    Автор: Анатолий Колесников


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