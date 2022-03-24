Гуманитарный экспресс: в Берлине представили "мост помощи" Украине

Вообще-то этот поезд отправляется не днем, а по ночам. И не из Берлина, а с товарной станции недалеко от Потсдама. Но чтобы представить его прессе, руководство Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) сделало исключение и пригнало товарняк в столицу Германии. На борту тепловоза - украинский флаг и слоган We stand with Ukraine. А еще надпись крупными буквами "Железнодорожный мост в Украину". Более яркого исторического аналога и представить себе трудно.

Исторические аналогии между Берлином и Киевом

"Воздушный мост" - это эпизод в послевоенной истории Берлина, когда почти год, с лета 1948-го до мая 1949-го, союзники снабжали по воздуху продовольствием западную часть города, блокированную советскими войскам. Теперь же посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, выступая в сенате Берлина, призвал городские власти организовать аналогичный мост с Киевом, который, как тогда казалось, вот-вот падет под наступлением российских войск.

Deutsche Bahn организовал "Железнодорожный мост в Украину"

В результате Немецкие железные дороги договорились с коллегами в Польше и Украине о регулярных отправках контейнеров из Берлина в сторону Киева. Составы отправляются по ночам, расписание не разглашается. В качестве примера представители концерна Deutsche Bahn открыли один из контейнеров.

Внутри - детское питание и спальные мешки, продукты и медикаменты. Контейнер набит под завязку. Меньше минуты - и он перегружен с грузовика на железнодорожную платформу. Товарный поезд сами железнодорожники прозвали "Силезский экспресс" - в честь исторической области в Польше, через которую проходит его маршрут: из Берлина через Краков в пригороды Киева, где на грузовых терминалах разгрузкой доставленного занимаются добровольцы.

Зигрид Никутта

"В данный момент мы отправляем поезда с контейнерами раз в два дня и, конечно, мы можем увеличить частоту, - говорит Зигрид Никутта (Siegried Nikutta), член правления Deutsche Bahn. - Я надеюсь, что этот железнодорожный мост понадобится нам очень не долго, но сейчас этого никто не может сказать наверняка. Так что мы готовы к тому, чтобы эксплуатировать его очень и очень долго".

Отправление поездов по ночам

Гуманитарные товарные поезда отправляются раз в два дня по ночам со станции Седдин недалеко от Потсдама. Сюда контейнеры с гуманитарной помощью доставляют со всей Германии. Любой немецкой компании, подготовившей гуманитарный груз для Украины, достаточно лишь позвонить на "горячую линию" по сбору гуманитарной помощи - и железнодорожники заберут груз, бесплатно.

Фолькер Виссинг

На презентацию гуманитарного железнодорожного моста в Берлине приехал и министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Его визит - лишнее свидетельство того, какое значение придает правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) гуманитарной помощи Украине.

Министр не без гордости говорит, что правительству и руководству Немецких железных дорог потребовалось буквально несколько часов на то, чтобы отреагировать на первый сигнал о помощи из Польши в начале войны и отправить туда вагоны для перевозки беженцев. По его словам, рабочие контакты с украинскими и польскими коллегами крайне важны для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию в Украине.

Колоссальная солидарность и желание помочь

В самом Берлине, по словам бургомистра города Франциски Гиффай (Franziska Giffey), - колоссальная солидарность и желание помочь. Для сбора гуманитарной помощи власти выделили целый ангар в бывшем аэропорту Темпельхоф. "Вы говорили о воздушном мосте в Украину. Но воздушный мост мы организовать не можем, а вот железнодорожный - можем", - сказала в ходе презентации Гиффай, обращаясь к украинскому послу в ФРГ Андрею Мельнику, предложившему идею гуманитарного "моста" в Украину.

Франциска Гиффай в центре помощи для украинских беженцев в бывшем аэропорту Темпельхоф

Один из крупных жертвователей гуманитарной помощи - торговая компания Aldi Nord, владелец сети супермаркетов-дискаунтеров. Управляющий директор одного из региональных подразделений недалеко от Берлина Кристиан Кильберт (Christian Kilbert) говорит, что фирма отправила в Украину детское питание и предметы гигиены на общую сумму в один миллион евро. Их собирали два десятка региональных подразделений торговой сети.

Первые поезда с гуманитарной помощью уже ушли в Украину еще две недели назад, и мэр Киева Виталий Кличко уже прислал руководству Deutsche Bahn благодарность за поддержку. Проект представили прессе лишь 24 марта, поскольку участникам было не до презентаций. Впрочем, и сейчас отдельные подробности гуманитарного моста держатся в секрете - время отправления, маршрут следования, точное место назначения.

Из Германии в Украину уже доставлено около 10 тысяч тонн гуманитарной помощи

Андрей Мельник, посол Украины в Германии, подчеркивает: "Речь прежде всего о жесте, знаке надежды и оптимизма для моих соотечественников. Чтобы они видели, что все это не одноразовые акции. Что есть готовность людей в Германии помогать, делать пожертвования - что политики поддерживают ее. И что любой немец, который увидел этот поезд, знает - система сбора и отправки помощи работает, и работает быстро. И мы очень ценим это".

На данный момент из Германии в Украину уже доставлено около 10 тысяч тонн помощи. Deutsche Bahn отмечает, что речь идет о самой масштабной гуманитарной акции в истории железнодорожной компании. Но поток беженцев из Украины не иссякает, поэтому третьим центром по приему беженцев - наряду с Берлином и Ганновером - на этой неделе выбран Коттбус, небольшой город в федеральной земле Бранденбург рядом с польско-германской границей.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Львов - главный перевалочный пункт С самого начала войны России против Украины Львов стал главным перевалочным пунктом для сотен тысяч беженцев из охваченных войной регионов Украины. А львовский вокзал - главными воротами для них.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Человеческий поток В первые две недели войны львовский вокзал принимал в среднем по 40 тысяч пассажиров ежедневно. На третьей неделе поток людей немного сократился, однако после открытия гуманитарных коридоров из окруженных городов, таких, как Мариуполь, - он возобновился.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Волонтерский центр Возле вокзала расположен один из нескольких пунктов помощи, которые координирует военная администрация Львовской области. Склад, на котором собирают и распределяют "гуманитарку" находится напротив входа в главный вокзал.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Подбодрить людей Руководитель волонтерского пункта представляется просто "Вова со Львова". "У нас был некоторый опыт организации, поэтому с первого дня мы как-то связались с администрацией и открыли здесь первый пункт помощи. Координируем волонтерские группы, беженцев и помощь для них. А главное - пытаемся как-то подбодрить людей"

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Вещи первой необходимости Вещи, которые нужны в пункте, уже привычны в условиях войны: вода, консервы, крупы, лекарства первой необходимости, средства гигиены, подгузники. Все это собирают на складе на площади перед вокзалом, а потом перераспределяют между пунктами приема беженцев.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Польские консервы для харьковчан Часть помощи перераспределяют непосредственно на перроне. На этом фото группа волонтеров только что встретила небольшой груз из пассажирского поезда из Польши и готовится переправить его в Харьков через Полтаву.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Пункты обогрева Государственная служба чрезвычайных ситуаций обеспечивает работу пунктов обогрева на вокзале. Сегодня здесь дежурят сотрудники ведомственного Львовского университета. На фото: Адриан (слева) и Женя заканчивают свое 12-часовое дежурство.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Согреться ночью Ночью возле пунктов обогрева собирается много бездомных или тех людей, которые ждут здесь продолжения пути - дальше на запад.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Полевые кухни Веселее всего на привокзальной площади возле полевых кухонь. Здесь их сразу пять - организованных украинским обществом Красного Креста, польским Красным Крестом, Caritas или просто группой энтузиастов с котлами, приехавшей из Закарпатья.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Суп с курицей "Зупка (суп - Ред.) бандеровская, уникальная, из украинской курицы, еще вчера бегала, сама к вам в суп просилась", - шутя зазывают у своего котла люди из Закарпатья, сохраняя чувство юмора даже в самые сложные времена.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Простые развлечения для детей Восьмилетний Назар из Вознесенска Николаевской области под вечер прыгает на батуте на детской площадке возле вокзала. "Мы целые сутки ехали сюда на какой-то электричке. Пусть хоть ноги разомнет", - говорит его мама.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Дороги, маршруты, эвакуация… Из палатки возле главного входа в вокзал почти непрерывно звучат объявления. "Прямо сейчас готов к отправке автобус в Турин, Италия. 60 свободных мест, приоритет для женщин с детьми. Это бесплатно, подходите", - объявляет Андрей.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Помощь волонтеров В целом на Львовском вокзале в течение суток в разные смены работает около сотни волонтеров: поваров, медработников, работников склада и тех, кто может просто провести и сориентировать прибывающих людей в незнакомом для них месте.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев "Все буде добре" 12 марта с импровизированным концертом на Львовском вокзале выступил фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он спел новую песню про Львов, а под конец пообещал присутствующим, что "Все буде добре" (текст из песни "Океана Эльзы". - Ред.).

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Музыка на вокзале Музыка на вокзале звучит из разных уголков. Некоторые беженцы успели прихватить с собой только музыкальные инструменты.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Самый популярный маршрут Направление "На Польшу" ведет к пятому перрону. Отсюда пять раз в сутки отправляется самый популярный рейс: поезд Львов - Пшемысль.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Вокзальная касса Все эвакуационные поезда "Укрзализныци" с первых дней войны были бесплатными. Позже перевозчик объявил, что возвращает платный проезд неэвакуационными поездами, а также на иностранных рейсах. При этом эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички и дальше останутся бесплатными.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев Пустые поезда в Киев Желающих возвращаться в Киев пока немного. В вагоне вечернего скоростного поезда "Интерсити" занято всего три места.

Как на вокзале во Львове встречают беженцев В поисках крыши над головой С начала войны во Львовскую область приехали почти 210 тысяч переселенцев из охваченных войной регионов. Сколько людей поселилось в области в частном порядке - подсчитывать никто не берется, однако арендовать квартиру во Львове в последние две недели практически невозможно. Автор: Игорь Бурдыга

