Гуманитарный экспресс: в Берлине представили "мост помощи" Украине

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Раз в два дня под покровом ночи из берлинского пригорода в сторону Киева уходит поезд с гуманитарной помощью для Украины. Расписание и точное место назначения не разглашаются.
Вообще-то этот поезд отправляется не днем, а по ночам. И не из Берлина, а с товарной станции недалеко от Потсдама. Но чтобы представить его прессе, руководство Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) сделало исключение и пригнало товарняк в столицу Германии. На борту тепловоза - украинский флаг и слоган We stand with Ukraine. А еще надпись крупными буквами "Железнодорожный мост в Украину". Более яркого исторического аналога и представить себе трудно.
"Воздушный мост" - это эпизод в послевоенной истории Берлина, когда почти год, с лета 1948-го до мая 1949-го, союзники снабжали по воздуху продовольствием западную часть города, блокированную советскими войскам. Теперь же посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, выступая в сенате Берлина, призвал городские власти организовать аналогичный мост с Киевом, который, как тогда казалось, вот-вот падет под наступлением российских войск.
В результате Немецкие железные дороги договорились с коллегами в Польше и Украине о регулярных отправках контейнеров из Берлина в сторону Киева. Составы отправляются по ночам, расписание не разглашается. В качестве примера представители концерна Deutsche Bahn открыли один из контейнеров.
Внутри - детское питание и спальные мешки, продукты и медикаменты. Контейнер набит под завязку. Меньше минуты - и он перегружен с грузовика на железнодорожную платформу. Товарный поезд сами железнодорожники прозвали "Силезский экспресс" - в честь исторической области в Польше, через которую проходит его маршрут: из Берлина через Краков в пригороды Киева, где на грузовых терминалах разгрузкой доставленного занимаются добровольцы.
"В данный момент мы отправляем поезда с контейнерами раз в два дня и, конечно, мы можем увеличить частоту, - говорит Зигрид Никутта (Siegried Nikutta), член правления Deutsche Bahn. - Я надеюсь, что этот железнодорожный мост понадобится нам очень не долго, но сейчас этого никто не может сказать наверняка. Так что мы готовы к тому, чтобы эксплуатировать его очень и очень долго".
Гуманитарные товарные поезда отправляются раз в два дня по ночам со станции Седдин недалеко от Потсдама. Сюда контейнеры с гуманитарной помощью доставляют со всей Германии. Любой немецкой компании, подготовившей гуманитарный груз для Украины, достаточно лишь позвонить на "горячую линию" по сбору гуманитарной помощи - и железнодорожники заберут груз, бесплатно.
На презентацию гуманитарного железнодорожного моста в Берлине приехал и министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Его визит - лишнее свидетельство того, какое значение придает правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) гуманитарной помощи Украине.
Министр не без гордости говорит, что правительству и руководству Немецких железных дорог потребовалось буквально несколько часов на то, чтобы отреагировать на первый сигнал о помощи из Польши в начале войны и отправить туда вагоны для перевозки беженцев. По его словам, рабочие контакты с украинскими и польскими коллегами крайне важны для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию в Украине.
В самом Берлине, по словам бургомистра города Франциски Гиффай (Franziska Giffey), - колоссальная солидарность и желание помочь. Для сбора гуманитарной помощи власти выделили целый ангар в бывшем аэропорту Темпельхоф. "Вы говорили о воздушном мосте в Украину. Но воздушный мост мы организовать не можем, а вот железнодорожный - можем", - сказала в ходе презентации Гиффай, обращаясь к украинскому послу в ФРГ Андрею Мельнику, предложившему идею гуманитарного "моста" в Украину.
Один из крупных жертвователей гуманитарной помощи - торговая компания Aldi Nord, владелец сети супермаркетов-дискаунтеров. Управляющий директор одного из региональных подразделений недалеко от Берлина Кристиан Кильберт (Christian Kilbert) говорит, что фирма отправила в Украину детское питание и предметы гигиены на общую сумму в один миллион евро. Их собирали два десятка региональных подразделений торговой сети.
Первые поезда с гуманитарной помощью уже ушли в Украину еще две недели назад, и мэр Киева Виталий Кличко уже прислал руководству Deutsche Bahn благодарность за поддержку. Проект представили прессе лишь 24 марта, поскольку участникам было не до презентаций. Впрочем, и сейчас отдельные подробности гуманитарного моста держатся в секрете - время отправления, маршрут следования, точное место назначения.
Андрей Мельник, посол Украины в Германии, подчеркивает: "Речь прежде всего о жесте, знаке надежды и оптимизма для моих соотечественников. Чтобы они видели, что все это не одноразовые акции. Что есть готовность людей в Германии помогать, делать пожертвования - что политики поддерживают ее. И что любой немец, который увидел этот поезд, знает - система сбора и отправки помощи работает, и работает быстро. И мы очень ценим это".
На данный момент из Германии в Украину уже доставлено около 10 тысяч тонн помощи. Deutsche Bahn отмечает, что речь идет о самой масштабной гуманитарной акции в истории железнодорожной компании. Но поток беженцев из Украины не иссякает, поэтому третьим центром по приему беженцев - наряду с Берлином и Ганновером - на этой неделе выбран Коттбус, небольшой город в федеральной земле Бранденбург рядом с польско-германской границей.
Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).
Смотрите также: