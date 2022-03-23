Фотохроника войны в Украине - 24 марта

Война в Украине - 24.03.2022

"Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин," - заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, что будет, если война продолжится по самому худшему сценарию, выедет ли он из страны? На снимке - портрет Зеленского и флаг Украины в нью-йоркском кафе Veselka.