 Фотохроника войны в Украине - 24 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 24.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 24 марта

Владимир Зеленский: "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин"; кому помогает святая Джавелина; как выглядят имперские амбиции Владимира Путина.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Месяц войны в Украине. Разрушенные города; убитые и раненые - военные, гражданские, женщины, дети, старики; беженцы и солидарность, решительный отпор агрессору… Фотохронику от 24 марта начнем в Киеве, где президент Владимир Зеленский выступил с обращением, призвав людей со всего мира, начиная с этого дня, выходить на улицы в поддержку Украины.

  • Нью-Йорк, 22 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин," - заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, что будет, если война продолжится по самому худшему сценарию, выедет ли он из страны? На снимке - портрет Зеленского и флаг Украины в нью-йоркском кафе Veselka.

  • Мариуполь, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Сгоревшие автобусы и разрушенные многоэтажные жилые дома в Мариуполе. Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, российские военные по указанию президента Путина почти полностью уничтожили Мариуполь. Всех гражданских оттуда необходимо эвакуировать.

  • Мариуполь, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Не всем жителям Мариуполя удается выехать в другие регионы Украины. Часть людей из осажденного города вывозят на территорию РФ. Этот снимок агентства ТАСС сделан в одном из таких автобусов.

  • Мариуполь, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Погибших жителей Мариуполя хоронят в могилах около многоэтажных домов. Точное количество жертв среди гражданского населения здесь неизвестно. По информации полка "Азов", потери среди мирных жителей уже превысили три тысячи человек.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Жительница Киева убирает стекло разбившихся окон дома.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Уборка территории в одном из жилых районов Киева после очередного обстрела города.

  • Оксана Баулина, 2017 год

    Война в Украине - 24.03.2022

    23 марта в Киеве в ходе исполнения редакционного задания интернет-издания The Insider погибла российская журналистка Оксана Баулина. "Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел", - сообщили в редакции этого издания.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Памятник Данте Алигьери в Киеве защитили мешками с песком, как и многие другие такие монументы и скульптуры здесь и в других украинских городах.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Наклейки военного времени - "Святая Джавелина" и Тарас Бульба, вооруженный переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин".

  • Одесса, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Добровольцы в Одессе на курсах военной подготовки. Город готов к обороне.

  • Екатеринбург, 24 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный ФИДЕ на полгода за поддержку военной операции в Украине, вместе со знаком "Z", супругой и церковным служащим - митрополитом Евгением в Екатеринбурге.

  • Львов, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Имперские амбиции Владимира Путина. Сатирический постер в оружейном магазине во Львове.

  • Варшава, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Отправка рейса с воспитанниками украинских детских домов из Варшавы в Великобританию.

  • Пшемысль, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Беженцы из Украины в польском городе Пшемысль. По информации ЮНИСЕФ, на данный момент уже больше половины детей в Украине стали беженцами - 4,3 миллиона из 7,5 миллиона детей. Из них 1,8 миллиона находятся за границей.

  • Берлин, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Украинская и немецкая прима-балерина Государственного балета Берлина Яна Саленко, живущая в Германии с 2005 года, во время репетиции в столице ФРГ. Знаменитый коллектив решил принять у себя коллег из Украины и России - сюда с начала войны поступило около 200 запросов о помощи.

  • Кельн, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    В Кельне сейчас находятся и тренируются спортсменки из женской команды клуба "Кривбасс" из Кривого Рога. Помощь украинским футболисткам оказывает местный клуб бундеслиги "Кельн" (1. FC Köln).

  • Опава, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    В чешском городе Опава готовят к отправке технику для украинских пожарных. Это первая партия из программы по оказанию такого рода гуманитарной помощи разным регионам Украины.

  • Медыка, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Добровольный помощник из Мексики Роберто Маркес работает над созданием инсталляции в знак солидарности на польском КПП Медыка.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Месяц войны в Украине. Разрушенные города; убитые и раненые - военные, гражданские, женщины, дети, старики; беженцы и солидарность, решительный отпор агрессору… Фотохронику от 24 марта начнем в Киеве, где президент Владимир Зеленский выступил с обращением, призвав людей со всего мира, начиная с этого дня, выходить на улицы в поддержку Украины.

  • Нью-Йорк, 22 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин," - заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, что будет, если война продолжится по самому худшему сценарию, выедет ли он из страны? На снимке - портрет Зеленского и флаг Украины в нью-йоркском кафе Veselka.

  • Мариуполь, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Сгоревшие автобусы и разрушенные многоэтажные жилые дома в Мариуполе. Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, российские военные по указанию президента Путина почти полностью уничтожили Мариуполь. Всех гражданских оттуда необходимо эвакуировать.

  • Мариуполь, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Не всем жителям Мариуполя удается выехать в другие регионы Украины. Часть людей из осажденного города вывозят на территорию РФ. Этот снимок агентства ТАСС сделан в одном из таких автобусов.

  • Мариуполь, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Погибших жителей Мариуполя хоронят в могилах около многоэтажных домов. Точное количество жертв среди гражданского населения здесь неизвестно. По информации полка "Азов", потери среди мирных жителей уже превысили три тысячи человек.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Жительница Киева убирает стекло разбившихся окон дома.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Уборка территории в одном из жилых районов Киева после очередного обстрела города.

  • Оксана Баулина, 2017 год

    Война в Украине - 24.03.2022

    23 марта в Киеве в ходе исполнения редакционного задания интернет-издания The Insider погибла российская журналистка Оксана Баулина. "Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел", - сообщили в редакции этого издания.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Памятник Данте Алигьери в Киеве защитили мешками с песком, как и многие другие такие монументы и скульптуры здесь и в других украинских городах.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Наклейки военного времени - "Святая Джавелина" и Тарас Бульба, вооруженный переносным противотанковым ракетным комплексом "Джавелин".

  • Одесса, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Добровольцы в Одессе на курсах военной подготовки. Город готов к обороне.

  • Екатеринбург, 24 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный ФИДЕ на полгода за поддержку военной операции в Украине, вместе со знаком "Z", супругой и церковным служащим - митрополитом Евгением в Екатеринбурге.

  • Львов, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Имперские амбиции Владимира Путина. Сатирический постер в оружейном магазине во Львове.

  • Варшава, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Отправка рейса с воспитанниками украинских детских домов из Варшавы в Великобританию.

  • Пшемысль, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Беженцы из Украины в польском городе Пшемысль. По информации ЮНИСЕФ, на данный момент уже больше половины детей в Украине стали беженцами - 4,3 миллиона из 7,5 миллиона детей. Из них 1,8 миллиона находятся за границей.

  • Берлин, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Украинская и немецкая прима-балерина Государственного балета Берлина Яна Саленко, живущая в Германии с 2005 года, во время репетиции в столице ФРГ. Знаменитый коллектив решил принять у себя коллег из Украины и России - сюда с начала войны поступило около 200 запросов о помощи.

  • Кельн, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    В Кельне сейчас находятся и тренируются спортсменки из женской команды клуба "Кривбасс" из Кривого Рога. Помощь украинским футболисткам оказывает местный клуб бундеслиги "Кельн" (1. FC Köln).

  • Опава, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    В чешском городе Опава готовят к отправке технику для украинских пожарных. Это первая партия из программы по оказанию такого рода гуманитарной помощи разным регионам Украины.

  • Медыка, 23 марта

    Война в Украине - 24.03.2022

    Добровольный помощник из Мексики Роберто Маркес работает над созданием инсталляции в знак солидарности на польском КПП Медыка.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий 

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