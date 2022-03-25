29-й день войны в Украине: главные события

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Зеленский выступил по видеосвязи на внеочередном саммите НАТО. Байден пообещал более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине.
На 29-й день войны против Украины - в четверг, 24 марта, - российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали упорное сопротивление силам РФ. Страны Запада продолжили расширять военную и иную помощь Украине, а также вводить новые санкции в отношении России.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе. Украинский лидер попросил страны альянса предоставить Киеву боевые самолеты, танки, средства противовоздушной обороны, системы залпового огня и противокорабельное оружие. По словам президента, Украина ожидает от альянса реальных действий и гарантий безопасности. "Самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на просьбы о помощи", - отметил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что не винит Североатлантический альянс, однако хочет, чтобы в НАТО знали, что "еще могут предотвратить смерти украинцев от российских ударов".
Президент США Джо Байден выступил по итогам саммитов НАТО и "большой семерки" в Брюсселе. США перечислят более 1 млрд долларов (900 млн евро) на гуманитарную помощь Украине, сообщил Байден на пресс-конференции в штаб-квартире альянса. Кроме того, по словам американского президента, Вашингтон выделит 320 млн долларов (290 млн евро) на поддержку "устойчивой демократии и защиту прав человека в Украине и соседних странах". Наконец, Соединенные Штаты примут 100 тысяч граждан Украины, которые вынуждены были покинуть дома в результате войны, пообещал Джо Байден.
Вашингтон на фоне российской агрессии в Украине поддерживает предложение Польши исключить Россию из "большой двадцатки" (G20). На вопрос, выступает ли он лично в поддержку данного решения, президент США Джо Байден ответил: "Мой ответ - да". По словам американского лидера, вопрос обсуждался в Брюсселе. Окончательное решение зависит от действующего председателя организации - Индонезии, а также от других членов G20, в том числе союзника России - Китая. Байден также считает, что в состав организации необходимо пригласить Украину, если исключения Москвы не последует.
Лидеры семи ведущих индустриальных стран Запада ("большой семерки", G7) призвали все международные организации пересмотреть связи с Москвой. Об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита в Брюсселе. Страны "большой семерки" потребовали от президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессию против Украины. "Мы будем неустанно прилагать усилия, чтобы привлечь президента Путина, планировщиков и сторонников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их деяния", - подчеркивалось в коммюнике. "Группа семи" призвала Россию вывести войска и технику с территории Украины, а остальные страны, прежде всего Китай, не оказывать РФ какую-либо поддержку. Организация стран "большой семерки", где в настоящее время по ротации председательствует Германия, пообещала дальнейшую помощь Украине.
США на фоне российского вооруженного вторжения в Украину ввели санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, 328 депутатов, Госдумы как учреждения, 48 российских оборонных компаний и предприятий, в том числе ремонтных заводов. Последнее сделано в координации с ЕС и G7. Кроме того, Брюссель и "большая семерка" объявили об инициативе по противодействию обходу санкций в отношении РФ. ЕС и G7 продолжат ограничивать возможности Центрального банка РФ по задействованию международных резервов, включая золото, следует из заявления на сайте Белого дома.
Страны НАТО на год продлили мандат генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Тот призван помочь в преодолении кризиса безопасности в Европе. Столтенберг написал в Twitter, что "польщен" тем, что его полномочия продлены до 30 сентября 2023 года. Экс-премьер-министр Норвегии был назначен на высший пост в альянсе в октябре 2014 года. Его нынешний мандат должен был истечь в сентябре.
В коммюнике саммита НАТО содержалось также адресованное России предостережение от применения химического или биологического оружия против Украины. Участники встречи подчеркнули, что такой шаг Москвы повлечет за собой "тяжелые последствия". Страны альянса решили предоставить Киеву помощь в защите от биологических, химических и ядерных угроз. Речь, в частности, идет о детекторах, средствах индивидуальной защиты, медицинских препаратах.
Кроме того НАТО объявила о создании четырех международных группировок на территории Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии - в дополнение к переброске 40 тысяч военнослужащих на восточные границы альянса.
Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В их число вошли, в частности, глава Сбербанка Герман Греф и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков. Штрафные меры также приняты в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфабанка, СМП-Банк, РЖД, "Совкомфлота", "Русгидро". Кроме того, под ограничительные меры Лондона попали 11 предприятий и 4 гражданина Беларуси. Обновленный санкционный список опубликован министерством иностранных дел Великобритании.
Жителей Мариуполя массово вывозят в Россию, под незаконную депортацию попало 15 тыс. человек, утверждает Мариупольский городской совет в Telegram. По его версии, вывезенных сначала доставляют в так называемые "фильтрационные лагеря", откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России.
По утверждению российской стороны, в РФ в целом "эвакуированы" более 384 000 человек. Между тем, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с начала войны в Украине перемещенными лицами стали 4,3 млн детей. Около 1,8 млн несовершеннолетних украинцев бежали в соседние страны, еще 2,5 млн нашли убежище на родине, указали в ЮНИСЕФ.
В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота РФ, сообщили ВМС Украины. Российская сторона пока не предоставила информации на этот счет. В условиях ведения боевых действий оперативно проверить данные сведения не представляется возможным.
Подольская окружная прокуратура Киева начала расследование гибели в столице журналистки интернет-издания The Insider Оксаны Баулиной. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram. Расследование ведется "по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Как пишет The Insider со ссылкой на советника МВД Украины Антона Геращенко, Баулина, по официальной версии, стала жертвой минометного обстрела. "Вместе с ней погиб еще один гражданский и был тяжело ранен полицейский, который сопровождал" репортера, сообщил Геращенко.
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