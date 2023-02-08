Лондон ввел новые санкции против приближенных Путина

В черный список Великобритании попали восемь граждан РФ, в том числе Светлана Кривоногих, которую называют бывшей любовницей Путина, а также шесть производителей военной продукции.

В день необъявленного визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон правительство Великобритании ввело новые санкции против РФ за вторжение в Украину. Штрафные меры направлены против лиц и организаций, "на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны ускорить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу", заявил в среду, 8 февраля, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Речь идет о восьми гражданах РФ, шести компаниях, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с "финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит".

Новые фигуранты черного списка

В британском черном списке оказались российский предприниматель Николай Егоров, являющийся личным другом и бывшим сокурсником Путина, а также соучредитель кооператива "Озеро" Виктор Мячин, которого считают причастным к созданию финансовой базы путинского режима. Кроме того, персональные санкции введены в отношении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который владеет группой компаний "Абрау-Дюрсо", главного редактора информационного агентства Regnum Сергея Руднова, миноритарного акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих, которую в независимых СМИ называют бывшей любовницей президента РФ. По данным британских властей, все пятеро "связаны с роскошными резиденциями Путина, включая "дворец Путина" за 100 млрд рублей и дачу Путина на берегу".

Среди попавших под санкции фирм - компания-разработчик программного обеспечения для военной авиации "Топаз", производитель использующихся на фронте российских беспилотников ЦСТ, производитель комплектующих для вертолетов "РТ-комплект", организатор транспортировки российской военной техники "Оборонлогистика" и производители гусеничных шасси для зенитно-ракетных комплексов "Универсалмаш" и "Липецк".

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания ввела санкции в отношении более чем 1300 физических лиц, компаний и организаций, связанных с вторжением.

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