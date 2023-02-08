Лондон ввел новые санкции против приближенных Путина
Ольга Лебедева
49 мин. назад
В черный список Великобритании попали восемь граждан РФ, в том числе Светлана Кривоногих, которую называют бывшей любовницей Путина, а также шесть производителей военной продукции.
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В день необъявленного визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон правительство Великобритании ввело новые санкции против РФ за вторжение в Украину. Штрафные меры направлены против лиц и организаций, "на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны ускорить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу", заявил в среду, 8 февраля, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Речь идет о восьми гражданах РФ, шести компаниях, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с "финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит".
Среди попавших под санкции фирм - компания-разработчик программного обеспечения для военной авиации "Топаз", производитель использующихся на фронте российских беспилотников ЦСТ, производитель комплектующих для вертолетов "РТ-комплект", организатор транспортировки российской военной техники "Оборонлогистика" и производители гусеничных шасси для зенитно-ракетных комплексов "Универсалмаш" и "Липецк".