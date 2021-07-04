 Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения

Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.

Бутылки шампанского Вдова Клико охлаждаются льдом

Можно, конечно, долго и креативно иронизировать по поводу подписанного Владимиром Путиным закона, который обязывает виноделов французского региона Шампань, желающих продавать в России свою всемирно известную продукцию, называть ее "игристым вином", поскольку брендом "шампанское" на территории РФ впредь разрешено пользоваться только российским производителям. Какой прекрасный повод для сарказма: Россию следует считать отныне уже не только родиной слонов, но и родиной шампанского.

Шампанское - эксклюзивный бренд французских виноделов из региона Шампань

Однако то, что на первый взгляд выглядит как плохой анекдот, на самом деле является очередным апофеозом или, если хотите, очередным доведением до абсурда политики импортозамещения, иначе говоря - российского протекционизма. А заодно и новым ярким примером демонстративного российского пренебрежения к международным правилам и договоренностям.

Ведь эксклюзивное право виноделов Шампани на бренд "шампанское", который подразумевает не только защищенное географическое указание, но и создававшуюся столетиями четко прописанную особую технологию производства, было закреплено аж в Версальском договоре, заключенном в 1919 году по итогам Первой мировой войны! 

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Само собой разумеется, что это эксклюзивное право французов на один из своих самых прославленных национальных брендов уважается и соблюдается не только в демократических, но даже в недемократических странах. Осенью 2020 года Китай, несмотря на свое весьма специфическое отношение к чужим авторским правам и технологиям, подписал с Евросоюзом соглашение о взаимной защите региональных продуктов, и в список ста европейских деликатесов, названия которых запрещено использовать китайским производителям, вошло, естественно, и шампанское.

Так что Россия, во многом ориентирующаяся ныне на своего восточного соседа и союзника Китай, в данном случае пошла в противоположном направлении, больше напоминающем путь чучхе - северокорейскую идеологию тотального импортозамещения с целью самоизоляции. 

От протекционизма выигрывает бизнес друзей и приближенных Путина 

Впрочем, среди россиян протекционизм вообще-то довольно популярен: государство, мол, должно всячески поддерживать отечественных производителей. Тем более, если речь идет об импортозамещении в сфере сельскохозяйственной и пищевой продукции. Так что новый закон, призванный путем простого переименования усилить на внутреннем рынке конкурентные позиции российских производителей игристых вин, вряд ли вызовет сильное неприятие со стороны широких слоев российских потребителей.

Тем более что подлинное, привезенное из Шампани шампанское большинству населения РФ (да и многим в Германии) все равно не по карману. К тому же гордая французская компания Moet Hennessy тут же прогнулась и безропотно согласилась на довольно унизительные условия Кремля, так что по меньшей мере этот крупный производитель бойкотировать российский рынок не станет.    

Поэтому весьма вероятно, что широкая российская публика не придаст случившемуся большого значения и не обратит особого внимания на основных бенефициаров нового закона. А это близкий друг Путина Юрий Ковальчук, контролирующий банк "Россия", который через свою дочернюю фирму "Южный проект" с 2017 года владеет в аннексированном Крыму заводом игристых вин "Новый свет". И это уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, которому в Краснодарском крае принадлежит завод игристых вин "Абрау-Дюрсо".

К тому же сам президент РФ в начале года признался, что интересуется виноделием и мог бы им заняться. Так что не исключено, что производство того, что отныне, после его подписи, будет официально называться российским шампанским, развернут еще и в Геленджике на виноградниках вокруг "Дворца для Путина", продемонстрированных с воздуха во всех подробностях в одноименном документальном фильме Алексея Навального.

Пренебрежение международным разделением труда и специализацией регионов 

Однако больше всего россиян в новом законе должно беспокоить не столько ставшее уже привычным пренебрежение Москвы к международным правовым нормам и столь же привычное использование протекционизма для поддержки бизнеса друзей президента и приближенных к нему лиц - сколько все более глубокое проникновение идеологии импортозамещения во все сферы российской жизни.

Идеологии, в основе которой лежит предположение, что международным разделением труда и исторически сложившейся хозяйственной специализацией регионов и стран можно запросто пренебречь, поскольку отдельно взятое государство вполне способно, да еще в сжатые сроки, наладить выпуск столь же качественной продукции в самых разных сферах.

Так что проблема тут вовсе не в шампанском – это, как говорится, предмет роскоши, без него вполне можно и обойтись. Совсем другое дело - упорно навязываемое стране широкомасштабное импортозамещение в сфере программного обеспечения: тут уже вполне реально может снизиться производительность труда. А усиливающееся с каждым годом импортозамещение в области лекарств вообще чревато серьезным ущербом для здоровья населения, потому что не может одна Россия создать все те новейшие препараты, над которыми работают сотни, если не тысячи лабораторий и компаний по всему миру.

Вакцинация в России: почему не предлагают импортные прививки от коронавируса?

Самый актуальный и наглядный пример того, в какой мере идеология импортозамещения уже определяет жизнь сегодняшней России, является нынешняя непростая ситуация с вакцинацией населения от коронавируса. Власти столкнулись с упорным нежеланием очень многих россиян прививаться, и теперь пытаются кнутом и пряником заставить людей защитить себя и окружающих от смертельно опасного вируса: тут тебе и угрозы увольнения, и премии в виде автомобилей и квартир.

А ведь возможен еще один вариант, но его, похоже, в Москве даже и не думают рассматривать: россиянам можно было бы предложить на выбор импортные вакцины. Однако высшее начальство страны рассуждает, видимо, приблизительно так: Вам что, "Астру" подавать? Может, еще "Пфайзера" с "Модерной"? Колитесь тем, что есть! Это наше, российское, а значит - лучшее. И пейте российское шампанское - только оно и достойно носить это славное название. А все остальное - это просто игристые вина!  

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:47

Новогодняя экскурсия на родину шампанского

  • Рейнгессен

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгессен

    Рейнгессен (Rheinhessen) - крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck. На фотографии - винная королева Рейнгессена одного из прошлых сезонов.

  • Рейнгау

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгау

    Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них - Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.

  • Средний Рейн

    Винные ландшафты Германии

    Средний Рейн

    Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Пфальц

    Винные ландшафты Германии

    Пфальц

    Пфальц (Pfalz) - второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.

  • Франкония

    Винные ландшафты Германии

    Франкония

    Франкония (Franken)- еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

  • Мозель

    Винные ландшафты Германии

    Мозель

    Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт - самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.

  • Баден

    Винные ландшафты Германии

    Баден

    Баден (Baden) - третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция - красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии - Spätburgunder, то есть позднем бургундском.

  • Вюртемберг

    Винные ландшафты Германии

    Вюртемберг

    В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт - троллингер.

  • Ар

    Винные ландшафты Германии

    Ар

    Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg), а также велосипедный маршрут, о котором мы уже подробно рассказывали. Ссылка - в конце страницы. На фотографии - живописная деревушка Майшос.

  • Заале-Унструт

    Винные ландшафты Германии

    Зале-Унструт

    Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии - самая северная винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Саксония

    Винные ландшафты Германии

    Саксония

    Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.

  • Гессенская горная дорога

    Винные ландшафты Германии

    Гессенская горная дорога

    Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.

  • Наэ

    Винные ландшафты Германии

    Наэ

    Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg).

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


Аудио- и видеофайлы по теме

Пиво для любителей шампанского (видео)  

Британцы полюбили отечественное шампанское (видео)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?  

Бизнес на электробайках. Как краденые в ФРГ велосипеды попадают в Украину  

Немецкие эксперты бьют тревогу: будущее розничной торговли - под вопросом  