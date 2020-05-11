Moet Hennessy сменит этикетки для возобновления поставок шампанского в РФ

Французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) начнет добавлять упоминание об "игристом вине" на оборотную сторону бутылок c шампанским для соответствия новым поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, которые 2 июля подписал президент РФ Владимир Путин. В компании при этом указали, что стараются всегда соответствовать действующему законодательству. Выдержки из заявления MH привело в воскресенье, 4 июля, агентство Reuters.
"MH Champagne Maisons всегда соблюдали действующее законодательство, где бы они ни работали, и возобновят поставки в кратчайшие сроки, как только будут внесены соответствующие изменения", - говорилось в заявлении, полученном Reuters по электронной почте.
Moet Hennessy (MH) уточнила, что некоторое время потребуется для урегулирования логистических и регулятивных вопросов, в том числе связанных с заменой этикеток. Точных сроков в MH не назвали. Компания, в частности, продает шампанское Moet&Chandon, Veuve Clicquot и Dom Perignon.
Moet Hennessy временно приостановила поставки в РФ
Поправки, подписанные Путиным разрешали использовать понятие "шампанское" исключительно в отношении подобной продукции, произведенной на территории России.
Поставщики шампанских вин из французского региона Шампань при этом обязаны были в соответствии с новым законом переименовать свою продукцию в "игристое вино", говорилось в письме Moet Hennessy.
На этом фоне MH сообщила партнерам, что временно приостанавливает поставки своей продукции в РФ - в связи с изменением законодательства.
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Автор: Сергей Елкин