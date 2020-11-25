Близкая знакомая Путина получила долю в банке "Россия"

Близкая подруга президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих сколотила огромное состояние благодаря знакомству с главой российского государства, сообщило расследовательское издание "Проект" в среду, 25 ноября.

По данным издания, общие активы Кривоногих и ее семьи составляют около 7,7 млрд рублей, из которых 1,1 млрд приходится на недвижимость, а 800 миллионов - на долю в банке "Россия". Как выяснил "Проект", Кривоногих также принадлежит горнолыжный курорт "Игора", где в 2013 году проходила свадьба дочери Путина Катерины, и шоу-пространство "Ленинград центр" в центре Санкт-Петербурга.

Стремительный взлет

В расследовании "Проекта" говорится, что Светлана Кривоногих, родившаяся в 1975 году, познакомилась с Путиным в 1990-х. Как минимум один раз она летала с ним одним и тем же рейсом из Санкт-Петербурга в Москву.

В 2000 году, когда Кривоногих окончила университет, "что-то фундаментально изменилось в ее жизни", и она вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка "Россия". Бывшие соседи Кривоногих по коммунальной квартире в Петербурге в беседе с "Проектом" сказали, что причиной ее неожиданного обогащения стало близкое знакомство с влиятельным чиновником.

В Кремле ничего не знают о Кривоногих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знаком ли президент со Светланой Кривоногих, заявил: "Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня действительно спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю".

Банк "Россия" входит в двадцатку крупнейших банков страны по размеру активов. Его главный акционер - Юрий Ковальчук, который является другом Владимира Путина. В 2014 году, сразу после российской аннексии Крыма, банк попал под санкции, после чего Путин заявил, что в знак поддержки откроет в банке "Россия" счет и будет хранить там зарплату.

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