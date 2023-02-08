Украина и Россия будут главными темами Совета ЕС

На Европейском совете обсудят новую помощь Украине, в том числе военную, а также процесс вступления в ЕС. Речь пойдет также о санкциях против РФ и ответственности за военные преступления, сообщили в Брюсселе.

Несмотря на визиты президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и Францию в среду, 8 февраля, в Европейском Союзе по-прежнему официально не подтверждают и не опровергают сообщения о его приезде в Брюссель 9 февраля на Европейский совет. "По-моему, это очевидно", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, отказавшись вдаваться в подробности из соображений безопасности. Ранее ряд СМИ и политиков сообщили об участии Зеленского в саммите Европейского Союза.

Так или иначе, тема Украины будет приоритетной в повестке дня самита. Как сообщили в канун встречи, речь будет идти о последних событиях в стране, а также о дальнейшей помощи Киеву. Согласно новым подсчетам, общая ее сумма из бюджета ЕС и национальных бюджетов стран-членов достигла 67 млрд евро, из которых 50 млрд были выделены напрямую Украине, а остальные переданы на нужды украинских беженцев на территории Евросоюза, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Военная помощь Украине также будет обсуждаться лидерами стран ЕС, в том числе просьбы Киева о предоставлении ему современных западных истребителей, сообщили в Брюсселе. В данном вопросе позиции государств расходятся, поэтому ожидаются дискуссии.

Санкции против РФ

Речь также пойдет о новых санкциях в отношении России, которые могут затронуть, например, ядерное топливо и товары двойного назначения, а также о штрафных мерах против третьих стран и организаций, поддерживающих РФ в войне против Украины, и ужесточении наказания за обход санкций ЕС.

Ожидаются дальнейшие подвижки в вопросе использования замороженных на территории стран "большой семерки" российских активов, сумма которых - около 300 млрд евро. Эти средства необходимо локализовать и создать список существующих препятствий на пути к их использованию, чтобы выработать варианты их преодоления, сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза. Он уточнил, что речь о конфискации не идет, поскольку сейчас действует санкционный режим, после снятия которого активы должны быть возвращены. Однако эффективное управление активами позволило бы передать Украине несколько миллиардов на реконструкцию, говорят в Брюсселе.

Будет обсуждаться и вопрос привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

Вступление Украины в ЕС

Еще одна тема заседания - перспективы вступления Украины в ЕС. "Украина продемонстрировала удивительный прогресс", - отметил высокопоставленный чиновник Евросоюза, пояснив, что в некоторых пунктах страна за несколько недель достигла того, на что обычно уходит год или два. На вопрос, реалистично ли ожидать начала переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу еще в 2023 году, он ответил, что такой сценарий нельзя исключить. "За три месяца до предоставления ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз многие не могли себе даже представить, что это возможно", - сказал чиновник, подчеркнув, что членство в ЕС предоставляется в том числе и за заслуги. "Украинское общество меняется, - констатировал он. - Стране предстоит трансформация, однако то, чего Украине уже удалось добиться, особенно в условиях войны, - поразительно".

Заседание Европейского совета пройдет 9 и 10 февраля - через неделю после 24-го саммита ЕС-Украина. Это был первый саммит, который состоялся после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину и с тех пор, как ЕС предоставил Украине статус кандидата в июне 2022 года.

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