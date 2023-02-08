Зеленский 9 февраля выступит в Европарламенте

На 350-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 8 февраля. (время московское).

++23.40++

Угроза военного давления России на страны Балтии вырастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорится в докладе Службы внешней разведки Эстонии, который опубликовала эстонская национальная телерадиовещательная компания EER. По мнению авторов доклада, Кремль считает страны Балтии "наиболее уязвимой частью НАТО", и в случае конфликта они с наибольшей вероятностью подвернутся военному давлению России. При этом опасность прямого военного нападение на Эстонию в 2023 году оценивается как маловероятная, поскольку РФ продолжает войну против Украины. Однако в "долгосрочной перспективе риски безопасности для Эстонии значительно увеличатся из-за воинственности России и ее внешнеполитических амбиций".

Авторы доклада также отмечают отсутствие признаков того, что Москва откажется от достижения своих целей в Украине, несмотря на потери. По оценке Кремля, время работает в пользу России, поэтому он готов поднимать ставки, чтобы поддерживать работу своей военной машины, считает разведка Эстонии.

++23.10++

Украинская столица получила от Германии семь автомобилей для патрульных полицейских, четыре для коммунальщиков и один для спасателей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, полицейские машины предоставило Министерство внутренних дел, спорта и интеграции федеральной земли Бавария, автомобили для коммунальщиков поступили от города-побратима Киева - Мюнхена. Кроме того, Дания передала Киеву восемь мощных генераторов, которые получит "Киевтеплоэнерго". Их установят в котельных для обеспечения теплоснабжения в домах киевлян во время отключений электроэнергии.

++ 22.40++

Российские военные за прошедшие сутки нанесли 29 ударов по территории Херсонской области, из них шесть ударов по Херсону, сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram-канале. По ее данным, погибло два и было ранено еще два человека. Обстрелы производились из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

++22.20++

Германия и Польша на будущей неделе организуют встречу государств, готовых поставлять танки Leopard 2 Украине. Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в Варшаве после встречи с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком. По его словам, на встрече речь пойдет о согласовании действий.

++21.30++

Великобритания намерена как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на истребителях НАТО. "Мы надеемся, что первые пилоты из Украины начнут подготовку весной", - заявил официальный представитель британского премьера Риши Сунака. По его словам, Сунак также поручил министру обороны выяснить, какие боевые самолеты Великобритания могла бы предоставить Украине. Однако речь идет о долгосрочном проекте, а "не о тех способностях, в которых Украина нуждается сейчас в первую очередь", отметил он.

++20.40++

Президент России Владимир Путин причастен к крушению "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом заявили представители Объединенной следственной группы (JIT) на пресс-конференции в Гааге, сообщил корреспондент DW. По их данным, Путин лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины. В ближайшее время даты нового судебного процесса и новых подозреваемых по делу о крушении MH17 названо не будет. В качестве причины JIT назвало иммунитет от преследования, который распространяется, в частности, на военнослужащих армии РФ и президента РФ как главы суверенного государства.

Владимир Зеленский 9 февраля выступит в Европарламенте

++20.00++

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля выступит с речью перед депутатами Европарламента в Брюсселе, сообщает агентство dpa. После этого он примет участие в саммите глав государств и правительств стран Евросоюза. Ожидается, что в своей речи украинский президент поблагодарит европейцев за поддержку в отражении российской агрессии и одновременно сообщит, в какой помощи его страна нуждается, чтобы добиться победы над российской армией.

++19.22++

Российские войска в среду нанесли ракетный удар по Черниговской области, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его данным, были выпущены две ракеты типа "воздух-земля" по Семеновской общине, сведения о жертвах и разрушениях уточняются. Согласно предварительной информации, один человек ранен, трое находятся под завалами здания.

++18.45++

В Киеве 7 февраля состоялась встреча мэра Киева Виталия Кличко и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius). Об этом сообщил Кличко в Facebook, отметив, что "Германия продолжит поддерживать Украину - будет и вооружение, и экономическая помощь, и политическая поддержка". По его словам, "европейские партнеры настроены более оперативно принимать решения" о предоставлении Украине необходимого вооружения для победы над российским агрессором.

Писториус посетил Киев с рабочим визитом, ранее встретившись с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Президент Владимир Зеленский в связи с визитом Писториуса поблагодарил Германию "за самые последние и все другие решения", говорится в сообщении офиса президента Украины. Этот визит является "сигналом поддержки Украины", которая "очень заинтересована в помощи лидера Европейского Союза, особенно в это тяжелое для нас время", говорится далее.

Зеленский призвал союзников дать Украине боевые самолеты

++18.10++

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине военные самолеты. "Я обращаюсь с призывом к Вам и к миру… (дать. – Ред.) боевые самолеты Украине… У нас есть свобода. Дайте нам крылья для ее защиты", - сказал он, выступая в Лондоне перед обеими палатами британского парламента. Перед визитом Зеленского британское правительство объявило, что организует программу подготовки украинских пилотов боевых самолетов.

++17.35++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский, архивное фото Фото: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду прибудет в Париж для встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщило агентство AFP со ссылкой на французские правительственные источники. Это будет первый визит украинского президента во Франции с начала российского военного вторжения. Ожидается, что на встречу в Париж также приедет канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Рельсовых партизан" приговорили к 14 и 16 годам колонии

++17.10++

В Беларуси приговорили к длительным срокам лишения свободы двух "рельсовых партизан", сообщила правозащитная организация "Вясна" на своем сайте. Жители Мозыря - 34-летний Сергей Плешкун и 45-летний Юрий Сельвич - получили 16 и 14 лет в колонии строгого режима по делу о подготовке диверсии на железнодорожной дороге. Приговор вынес Гомельский областной суд в закрытом режиме. Окончательное обвинение им было предъявлено по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе, акт терроризма, содействие экстремистской деятельности, разжигание социальной вражды.

Как утверждает обвинение, с августа 2020 года по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич приобрели компоненты для изготовления "коктейлей Молотова" и пиротехническое изделие с целью их последующего использования при совершении теракта, нападении на сооружения, учреждения, транспортные средства, а также сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Плешкун в Тelegram-канале, признанном экстремистским формированием, сообщил о дате и времени перемещения военной техники, военизированных подразделений и военнослужащих. Он также нанес краской на заборе одного из предприятий Мозырьского района "циничные рисунки и надписи, в которых дал негативную оценку жителям иностранного государства".

++16.30++

В среду российские войска обстреляли Харьковскую область, в результате чего были ранены восемь человек, сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его данным, около 11 часов утра под обстрел попало село Варваровка Чугуевского района, ранения получили пять человек. Около полудня войска РФ нанесли удар по городу Волчанск. Там осколочные ранения получил 52-летний сотрудник Облэнерго, 47-летняя женщина и 10-летний подросток.

++16.05++

В Киеве местный житель приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщила городская прокуратура в Facebook. Суд признал его виновным в том, что он передавал позиции ВСУ россиянам. По данным прокуратуры, 58-летний киевлянин создал Telegram-канал, в котором публиковал сведения о расположении военной техники и подразделений украинской армии на территории города. Позже российские войска наносили удары по этим координатам, в результате погибли два и были ранены четыре человека, утверждает сторона обвинения. По ее данным, подсудимый также размещал в Telegram-канале текстовые сообщения антиукраинского характера и оправдывал российскую агрессию.

++15.20++

В больнице после тяжелого ранения в голову, полученного 4 февраля в Луганской области, скончался политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, которого называют также основателем ЧВК "Е.Н.О.Т" ("Единые народные общинные товарищества"). Его жена ранее заявила, что, судя по характеру ранения, "было покушение на убийство или даже казнь". Мангушев был ранен при невыясненных обстоятельствах. По данным телеграм-канала "МИГ", на блокпосту около Стаханова в него якобы выстрелили из пистолета с близкого расстояния. Игорь Мангушев известен тем, что в августе прошлого года выступал на сцене, держа в руках череп, как он утверждал, украинского военнослужащего, убитого при штурме Мариуполя. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и что "все носители этой идеи должны быть уничтожены". В начале 2010-х годов Мангушев возглавлял националистическую организацию "Светлая Русь" и привлекал националистов к рейдам против мигрантов, которые проводила миграционная служба.

Великобритания ввела санкции против окружения Путина

++14.43++

Правительство Великобритании ввело новые санкции против России за войну против Украины. Как сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, штрафные меры направлены против лиц и организаций, "на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны ускорить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу". Речь идет о шести компаниях, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с "финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит", и восьми гражданах РФ.

Под персональные санкции, в частности, подпали:

- российский предприниматель Николай Егоров, личный друг и сокурсник Путина;

- соучредитель кооператива "Озеро" Виктор Мячин, которого считают причастным к созданию финансовой базы путинского режима;

- бизнес-омбудсмен Борис Титов, который владеет группой компаний "Абрау-Дюрсо";

- главный редактор информационного агентства Regnum Сергей Руднов;

- миноритарный акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих, которую в независимых СМИ называют бывшей любовницей президента РФ.

По данным британских властей, все пятеро "связаны с роскошными резиденциями Путина, включая "дворец Путина" за 100 млрд рублей и дачу Путина на берегу".

Зеленский 9 февраля прибудет на саммит ЕС в Брюссель

++14.22++

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибудет в Брюссель для встреч с руководством Европейского Союза, сообщили сразу несколько информационных агентств со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Других подробностей о визите Зеленского обнародовано пока не было. В бельгийской столице 9 и 10 февраля состоится саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.

++14.15++

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который, по ее данным, корректировал российские ракетные удары по городу. Это "местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага", говорится в сообщении СБУ. В нем подчеркивается, в результате ударов по Харькову 5 февраля погибли мирные жители, была разрушена гражданская инфраструктура города. Задержанного подозревают в госизмене. Решается вопрос о его содержании под стражей.

++14.05++

В Украине из-за похолодания вырос уровень потребления электроэнергии, сообщила компания "Укрэнерго". Хотя "несколько возросло производство электроэнергии, дефицит мощности сохраняется больше всего в вечерние часы", говорится в сообщении. По данным компании, энергии вырабатывается все еще недостаточно для покрытия потребностей в полном объеме, поэтому она "распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения". "Укрэнерго" сообщила, что попытается выяснить, сколько потребляют украинские регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Для этого начиная с 8 февраля в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

Хроника событий 8 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: