Удар по Киеву под Новый год: события 311-го дня войны

31 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Большинство ракет сбила ПВО. В Киеве погиб один человек, более 20 получили ранения. Сообщается о пострадавших в других городах.

На 311-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 31 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Войска РФ подвергли Украину новому массированному обстрелу. Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины и продолжалась более трех часов. В Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщалось, что по стране было выпущено более 20 крылатых ракет, из них 12 были сбиты украинской ПВО.

Самый сильный удар пришелся по Киеву: мэр столицы Виталий Кличко рассказал о разрушениях в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах украинской столицы. Позже он добавил, что в результате ударов в городе погиб один человек, еще более 20 получили ранения, в том числе журналист из Японии.

Попадания ракет и дронов были зафиксированы и в других регионах Украины. В Николаеве, по данным местных властей, в результате были ранены шесть человек, в Хмельницком - восемь. В Херсонской области в результате обстрела тяжело пострадали двое детей , сообщил в Telegram глава обладминистрации Ярослав Янушевич. В Запорожье в результате прилета ракеты вспыхнул пожар.

Реакции на новый удар РФ по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удар был намеренно нанесен по жилым районам украинских городов. "Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей", - написал Кулеба в Twitter, еще раз призвав исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко выложил в Telegram кадры отеля в Киеве, частично разрушенного в результате российского удара. "Российский Новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о человеке, погибшем от обломка ракеты в Соломенском районе Киева", - прокомментировал Тимошенко.

Наконец, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что российская ракетная атака 31 декабря - "это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России". "Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы о таких ударах и те, кто их совершает, не получат помилования. Мягко говоря", - подчеркнул Зеленский. В конце своей речи он обратился к россяинам по-русски.

Британская разведка предупреждала об ударе

Разведка Великобритании в сводке от 31 декабря писала, что с октября Россия придерживается тактики нанесения по Украине ударов каждые 7-10 дней , чтобы перегрузить украинскую ПВО. Однако при этом в ведомстве предположили, что РФ может отойти от этой схемы и в ближайшие дни нанести по территории Украины очередной ракетный удар, чтобы подорвать моральный дух населения страны в период новогодних праздников.

А американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке заметил, что Россия начала интенсивнее использовать боевые дроны для атаки на цели в Украине.Это может свидетельствовать как о накоплении запаса БПЛА иранского производства, так и о том, что российские запасы высокоточных ракет истощились, пишут американские военные аналитики.

В Волгоградской области упали "неопознанные" снаряды

На фоне массированного удара ВС РФ по Украине, жители Волгоградской области сообщили о падении на территории региона "неопознанных снарядов". В Telegram-канале "Волгоград онлайн", в частности, указывается о падении снаряда в поселке Линево. Местные власти подтвердили эти сообщения. Минобороны РФ данную информацию пока не пркомментировало.

Защитники острова Змеиный и Мариуполя вернулись из плена

Киев и Москва 31 декабря провели очередной обмен военнопленными. В Украину из российского плена вернулись 140 человек, в том числе защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмута, сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

По его данным из плена РФ удалось вызволить 82 бойца Вооруженных сил Украины, 15 - из территориальной обороны, 22 - из Национальной гвардии, 11 - из Военно-морских сил и 10 - из Государственной пограничной службы. Это "132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 18 сержантов и солдат", - написал глава Офиса президента Украины.

Служба безопасности Украины (ВСУ) выложила видеоролик, показывающий освобождение украинских военнослужащих из российского плена.

Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины

Зеленский на немецком языке поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за поддержку Украины и новый внешнеполитический курс Берлина. "Поставки оружия, защита для более чем одного миллиона украинцев, председательство в G7 с фокусированием на Украину, финансовая и техническая помощь, статус кандидата в члены ЕС. Спасибо за смену эпох, господин федеральный канцлер. Пусть мы в 2023 году дополним это нашей общей победой", - написал украинский президент в Twitter.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон в своем новогоднем поздравлении обратился и к украинскому народу, заверив, что его страна будет поддерживать Украину "до ее победы".

Министерство обороны РФ заявило об окончании осеннего призыва

Минобороны РФ сообщило, что осенний призыв на срочную военную службу в армию завершен. "Осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства. МО РФ уверяет, что на войну в Украине призывников не отправляют.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в обнародованном накануне видеообращении заявил, что Кремль готовится ввести военное положение и закрыть границы для мужчин в начале января 2023 года. "Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор", - предупредил Резников.

Петр Андрющенко: РФ перебрасывает войска на север Донецкой области

Также сегодня стало известно, что ВС РФ перебрасывают подразделения и боевую технику с территории России на север Донецкой области . Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Фиксируем движение большой колонны русской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из России по направлению на север Донецкой области. Впервые за последнюю неделю", - написал он.

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