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Обмен военнопленными между Украиной и РФ в сентябряФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфликтыРоссия

В Украину из плена вернулись защитники Мариуполя и Змеиного

Олег Соколенко
6 мин. назад

Киев и Москва 31 декабря произвели обмен военнопленными. В Украину из российского плена вернулись 140 человек, в том числе защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмута. МО РФ сообщило о возвращении 82 военнослужащих

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Киев и Москва в субботу, 31 декабря, произвели очередной обмен военнопленными. В Украину из российского плена вернулись 140 человек, в том числе защитники Мариуполя и острова Змеиный, а также военнослужащие ВСУ, отбивавшие атаки ВС РФ на Бахмутском направлении, сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ермак уточнил, что из плена РФ удалось вызволить 82 бойца Вооруженных сил Украины, 15 - из территориальной обороны, 22 - из Национальной гвардии, 11 - из Военно-морских сил и 10 - из Государственной пограничной службы. Это "132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 18 сержантов и солдат", - написал глава Офиса президента Украины.

Служба безопасности Украины (ВСУ) выложила видеоролик, показывающий освобождение украинских военнослужащих из российского плена.

Издание "Українськi Новини" со ссылкой на уполномоченную президента страны по вопросам обеспечения прав защитников Алену Вербицкую напоминает, что в плену РФ остаются 3,4 тыс. украинских военнослужащих, еще около 15 тыс. человек пропали без вести с начала полномасштабной войны.

МО РФ заявило о возвращении 82 военнослужащих

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило о возвращении из украинского плена в рамкмх обмена 82 военнослужащих ВС РФ. В сообщении ведомтсва говорится, что они "будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".

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