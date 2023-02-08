Следствие по МН17: Путин причастен к катастрофе

Объединенная следственная группа в Нидерландах считает Владимира Путина ответственным за крушение авиалайнера, сбитого в 2014 году над Украиной. Имена новых подозреваемых названы не были.

Уголовное дело о катастрофе "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года получило продолжение. Представители Объединенной следственной группы (JIT) на пресс-конференции в Гааге в среду, 8 февраля, заявили, что Владимир Путин причастен к крушению лайнера, летевшего рейсом MH17, и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины. Об этом сообщил корреспондент DW из Гааги.

Следователи добавили, что сделали все возможное для поиска подозреваемых, однако не могут больше никому предъявить обвинения. Установить полностью всех членов экипажа ЗРК "Бук", из которого был сбит "Боинг" не удалось. Суд согласился с выводами следствия, что ЗРК "Бук", сбивший "Боинг", принадлежал 53-й бригаде ПВО из Курска.

"Спустя восемь с половиной лет следствие по делу MH17 исчерпало все возможности, следствие будет приостановлено", - заявила прокурор Нидерландов Дигна ван Буцелар.

В ближайшее время даты нового судебного процесса и новых подозреваемых по делу о крушении MH17 названо не будет. В качестве причины JIT назвало иммунитет от преследования, который распространяется, в частности, на военнослужащих армии РФ и президента РФ как главы суверенного государства.

Все 298 находившихся на борту самолета человек погибли

По данным судебного приговора, вынесенного по этому делу 17 ноября 2022 года, гражданский лайнер был сбит из ЗРК "Бук", прибывшего из Курска на территорию непризнанной Донецкой народной республики в ночь на 17 июля 2014 года. Все 298 находившихся на борту самолета человек погибли. Суд согласился с выводами следствия о том, что ЗРК, из которого был совершен выстрел по лайнеру MH17, на следующее утро покинул территорию Украины, вернувшись обратно в Россию. Ответственность за катастрофу никто на себя не взял.

В 2021 году следствие по делу о крушении MH17 обращалось к жителям Курска, разослав им письма с просьбой поделиться любой имеющейся у них информацией о том, кто принимал участие в уничтожении лайнера "Малайзийских авиалиний".

Реконструированный в Нидерландах лайнер MH17 Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance

Следствие по делу MH17 ведется группой экспертов из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Предыдущие результаты их работы стали объектом беспрецедентного судебного процесса суда в Гааге. Суд проходил с марта 2020 года и завершился приговором в отношении троих из четверых обвиняемых: граждане России - Игорь Гиркин (Стрелков), министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский, а также гражданин Украины, подполковник запаса ВДВ армии России Леонид Харченко - были заочно признаны виновными и приговорены судом Гааги к пожизненному заключению. В отличие от них, с гражданина России Олега Пулатова обвинения были сняты, так как установить его причастность суду не удалось. Он был единственным, кто участвовал в судебном процессе, дав показания по видеосвязи и представив свои интересы через адвокатов. Приговор 17 ноября не был обжалован и вступил в силу.

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