Итоги саммита: процесс вступления Украины в ЕС уже начался
Виктория Власенко
1 ч. назад
Во время саммита ЕС - Украина не прозвучало, когда Брюссель готов открыть переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. Но декларация саммита свидетельствует: процесс присоединения Украины уже начался, считают эксперты.
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24-й саммит Европейский Союз - Украина, прошедший в пятницу, 3 февраля, в Киеве, был полон символичности и эмоций. Ведь сам факт прибытия в украинскую столицу высшего руководства Евросоюза во время полномасштабного российского вторжения стал мощным сигналом того, что Брюссель не намерен сокращать или замедлять всестороннюю поддержку Украины.
Но какие именно конкретные результаты принесли переговоры президента Владимира Зеленского с главами Европейского совета и Европейской комиссии - Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen)? Нашли ли отражение в итоговом документе саммита ожидания украинской стороны? DW попросила ответить на этот вопрос экспертов.
Все для победы в войне
Увеличение военной помощи и переход к переговорам о членстве в ЕС - на сегодняшний день одни из главных приоритетов Киева в диалоге с Брюсселем. Оба они попали в декларацию саммита, которую старший аналитик центра "Новая Европа" Лео Литра называет "очень положительным документом".
"Если внимательно прочесть текст, то можно увидеть, что при его составлении ЕС руководствовался таким принципом: все для победы Украины в войне, а продвижение к членству - только при условии имплементации реформ", - сказал Литра в комментарии DW, уточнив, что речь идет о выполнении семи условий, выдвинутых Украине при предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.
Эксперт акцентирует внимание на том, что Брюссель снова четко отметил, что "будет оказывать военную помощь Украине для противодействия российской агрессии столько, сколько будет необходимо". "Это мощный сигнал. В декларации напоминается, что в целом ЕС и страны-члены предоставили Украине финансовую, гуманитарную, бюджетную и военную помощь на сумму 50 миллиардов евро. Это чрезвычайно большая сумма", - отметил Лео Литра. Кроме оказания прямой военной помощи, ЕС заявил о том, что вместе с Украиной будет работать над воплощением "формулы мира" президента Зеленского, состоящей из 10 пунктов. По мнению аналитика, "если за Украиной будут стоять 27 стран-членов ЕС", это значительно увеличивает шансы на реализацию этой инициативы.
Важные сигналы Брюсселя Киеву
Бросается в глаза, что обе стороны - и Киев, и Брюссель - готовились к саммиту, чтобы не прийти на встречу с пустыми руками, отмечает научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. При этом он отмечает серию антикоррупционных разоблачений в государственных органах Украины, которые спецслужбы провели накануне саммита. В свою очередь Брюссель, отправив в Киев команду еврокомиссаров, "заверил тем самым, что предан идее интеграции Украины в евроструктуры уже сегодня и в будущем".
Хилтон отмечает, что в экономическом направлении ЕС должен "сделать своим приоритетом предоставление Украине промышленного безвиза". "Это не только дало бы толчок экономической активности, но и способствовало бы налаживанию еще более тесных контактов, что очень ценно, когда речь идет о принятии решений на национальных уровнях относительно присоединения Украины к ЕС", - говорит эксперт.
Среди важных сигналов, содержащихся в декларации саммита, по мнению старшего аналитика группы Geostrategy Владимира Денисюка, - намерение принять десятый пакет санкций против РФ к годовщине российской агрессии против Украины, создать специальную международную структуру, которая будет заниматься расследованием преступления агрессии, продолжать прорабатывать юридические аспекты передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
Победа Киева на пути в Европейский Союз
Пункт декларации, в котором упоминается о готовности Еврокомиссии уже весной подготовить заключение по оценке выполнения Украиной семи условий, выдвинутых ЕС при предоставлении статуса кандидата, Денисюк называет победой Киева. "Ведь еще недавно в Брюсселе говорили о том, что этот вывод, который фактически станет оценкой готовности Украины к открытию переговоров, будет обнародован только в октябре-ноябре", - напоминает эксперт.
Желание Киева ускорить вступление в ЕС вполне понятно, но термины, которые озвучивают в связи с этим украинские чиновники "оторваны от реальности", считает Роджер Хилтон. "Правительство Зеленского должно признать, что настаивать на членстве в ЕС - это нечто совсем другое, чем просить оружие, и поэтому требует более утонченной стратегии", - говорит Хилтон.
По его мнению, чем сильнее Киев будет давить на Брюссель, тем больше вероятность вызвать эффект, противоположный ожидаемому, - "оттолкнуть страны-члены ЕС от этой идеи". Чтобы убедить скептически настроенные европейские столицы в том, что Украина действительно готова к вступлению, "Киеву следует понимать, что ему предстоит выполнить много сложной работы".
"Украина должна проводить реформы в таких сферах, как борьба с коррупцией, верховенство права и деолигархизация, с тем же упорством, что и на поле боя", - говорит Хилтон, отмечая, что враг этих реформ "может быть еще более грозным, чем Россия".
Переговоры о вступлении как стимул к реформам
В том, что во время саммита не договорились о временных рамках открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, Владимир Денисюк также не видит "предательства". "Это просто должно стать еще одним стимулом для украинских властей максимально активизировать выполнение этих семи условий. Это нормальный процесс", - считает Денисюк.
Он признает, что "справедливые, хотя и завышенные ожидания" по поводу переговоров о вступлении, которые Киев возлагал на саммит с ЕС, не оправдались. "Однако эта встреча показала, что Украина уже интегрирована в европейский рутинный бюрократический процесс больше, чем любая другая страна-кандидат на вступление", - подчеркнул эксперт.