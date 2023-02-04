Итоги саммита: процесс вступления Украины в ЕС уже начался

Во время саммита ЕС - Украина не прозвучало, когда Брюссель готов открыть переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. Но декларация саммита свидетельствует: процесс присоединения Украины уже начался, считают эксперты.

24-й саммит Европейский Союз - Украина, прошедший в пятницу, 3 февраля, в Киеве, был полон символичности и эмоций. Ведь сам факт прибытия в украинскую столицу высшего руководства Евросоюза во время полномасштабного российского вторжения стал мощным сигналом того, что Брюссель не намерен сокращать или замедлять всестороннюю поддержку Украины.

Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве 3 января 2023 года Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Но какие именно конкретные результаты принесли переговоры президента Владимира Зеленского с главами Европейского совета и Европейской комиссии - Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen)? Нашли ли отражение в итоговом документе саммита ожидания украинской стороны? DW попросила ответить на этот вопрос экспертов.

Все для победы в войне

Увеличение военной помощи и переход к переговорам о членстве в ЕС - на сегодняшний день одни из главных приоритетов Киева в диалоге с Брюсселем. Оба они попали в декларацию саммита, которую старший аналитик центра "Новая Европа" Лео Литра называет "очень положительным документом".

"Если внимательно прочесть текст, то можно увидеть, что при его составлении ЕС руководствовался таким принципом: все для победы Украины в войне, а продвижение к членству - только при условии имплементации реформ", - сказал Литра в комментарии DW, уточнив, что речь идет о выполнении семи условий, выдвинутых Украине при предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

Эксперт акцентирует внимание на том, что Брюссель снова четко отметил, что "будет оказывать военную помощь Украине для противодействия российской агрессии столько, сколько будет необходимо". "Это мощный сигнал. В декларации напоминается, что в целом ЕС и страны-члены предоставили Украине финансовую, гуманитарную, бюджетную и военную помощь на сумму 50 миллиардов евро. Это чрезвычайно большая сумма", - отметил Лео Литра. Кроме оказания прямой военной помощи, ЕС заявил о том, что вместе с Украиной будет работать над воплощением "формулы мира" президента Зеленского, состоящей из 10 пунктов. По мнению аналитика, "если за Украиной будут стоять 27 стран-членов ЕС", это значительно увеличивает шансы на реализацию этой инициативы.

Важные сигналы Брюсселя Киеву

Бросается в глаза, что обе стороны - и Киев, и Брюссель - готовились к саммиту, чтобы не прийти на встречу с пустыми руками, отмечает научный сотрудник словацкого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон. При этом он отмечает серию антикоррупционных разоблачений в государственных органах Украины, которые спецслужбы провели накануне саммита. В свою очередь Брюссель, отправив в Киев команду еврокомиссаров, "заверил тем самым, что предан идее интеграции Украины в евроструктуры уже сегодня и в будущем".

Хилтон отмечает, что в экономическом направлении ЕС должен "сделать своим приоритетом предоставление Украине промышленного безвиза". "Это не только дало бы толчок экономической активности, но и способствовало бы налаживанию еще более тесных контактов, что очень ценно, когда речь идет о принятии решений на национальных уровнях относительно присоединения Украины к ЕС", - говорит эксперт.

Среди важных сигналов, содержащихся в декларации саммита, по мнению старшего аналитика группы Geostrategy Владимира Денисюка, - намерение принять десятый пакет санкций против РФ к годовщине российской агрессии против Украины, создать специальную международную структуру, которая будет заниматься расследованием преступления агрессии, продолжать прорабатывать юридические аспекты передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

Победа Киева на пути в Европейский Союз

Пункт декларации, в котором упоминается о готовности Еврокомиссии уже весной подготовить заключение по оценке выполнения Украиной семи условий, выдвинутых ЕС при предоставлении статуса кандидата, Денисюк называет победой Киева. "Ведь еще недавно в Брюсселе говорили о том, что этот вывод, который фактически станет оценкой готовности Украины к открытию переговоров, будет обнародован только в октябре-ноябре", - напоминает эксперт.

Желание Киева ускорить вступление в ЕС вполне понятно, но термины, которые озвучивают в связи с этим украинские чиновники "оторваны от реальности", считает Роджер Хилтон. "Правительство Зеленского должно признать, что настаивать на членстве в ЕС - это нечто совсем другое, чем просить оружие, и поэтому требует более утонченной стратегии", - говорит Хилтон.

По его мнению, чем сильнее Киев будет давить на Брюссель, тем больше вероятность вызвать эффект, противоположный ожидаемому, - "оттолкнуть страны-члены ЕС от этой идеи". Чтобы убедить скептически настроенные европейские столицы в том, что Украина действительно готова к вступлению, "Киеву следует понимать, что ему предстоит выполнить много сложной работы".

"Украина должна проводить реформы в таких сферах, как борьба с коррупцией, верховенство права и деолигархизация, с тем же упорством, что и на поле боя", - говорит Хилтон, отмечая, что враг этих реформ "может быть еще более грозным, чем Россия".

Переговоры о вступлении как стимул к реформам

В том, что во время саммита не договорились о временных рамках открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, Владимир Денисюк также не видит "предательства". "Это просто должно стать еще одним стимулом для украинских властей максимально активизировать выполнение этих семи условий. Это нормальный процесс", - считает Денисюк.

Он признает, что "справедливые, хотя и завышенные ожидания" по поводу переговоров о вступлении, которые Киев возлагал на саммит с ЕС, не оправдались. "Однако эта встреча показала, что Украина уже интегрирована в европейский рутинный бюрократический процесс больше, чем любая другая страна-кандидат на вступление", - подчеркнул эксперт.

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