Байден: Путин уже потерял Украину

На 351-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

DW следит за событиями четверга, 9 февраля (время московское).

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Владимир Путин "уже потерял Украину", заявил президент США Байден в интервью программе NewsHour американской некоммерческой службы телевещания PBS. "Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Заходите". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не станет предпринимать, так как побоится действовать. Спуститесь вниз на землю - ничего из этого не произошло", - пояснил Байден. Страны НАТО координируют поддержку, оказываемую ими Украине, хотя Путин и считает, что это не так, подчеркнул глава Белого дома. Одновременно он подтвердил, что помощь, обещанная Соединенными Штатами Украине, будет бессрочной.

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В Бахмуте Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли не менее двух мирных жителей, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще семь жителей области были ранены. По состоянию на утро 9 февраля в Донецкой области от рук российских оккупантов убиты как минимум 1354 и получили ранения по меньшей мере 3009 гражданских лиц. Эти данные, как подчеркнул Кириленко, - не окончательные, так как установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.

Пригожин утверждает, что прекратил вербовку заключенных в ЧВК "Вагнер"

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его частная военная компания больше не занимается отбором новых наемников в российских колониях. "Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - написала его пресс-служба ответила в соцсетях . Между тем, по данным "Агентства", в российских колониях заключенным, которые отказываются вступать в "Группу Вагнера", грозят новыми сроками. "Осужденным стали грозить новыми уголовными делами, если они не согласятся отправиться на фронт. А арестантов в СИЗО обещают освободить от уголовного преследования, если они поедут в Украину", - сообщается в Telegram-канале "Агентство. Новости" со ссылкой на двух юристов и правозащитницу из Перми Оксану Асауленко.

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Новая встреча международной контактной группы в формате "Рамштайн", которая состоится 14 февраля, будет сосредоточена на "самых неотложных потребностях Украины в сфере безопасности" в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона , бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. "Это будет очень содержательная дискуссия, возможность проанализировать достигнутый прогресс, а также то, что необходимо сделать для оказания помощи в будущем", - сказал он. В то же время Райдер отметил, что в вопросе поставок украинской армии современных истребителей у него нет официальных анонсов. Однако США, по его словам, будут продолжать тесные консультации с союзниками и партнерами, чтобы определить наиболее актуальные потребности в сфере безопасности и обеспечить украинцев такими возможностями, "чтобы они могли добиться успеха на поле боя".

++09.04++

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион дважды атаковали украинские беспилотники. Ночью российская система ПВО отразила атаку в Стародубском муниципальном округе, сбиты 9 БПЛА, позже была отражена еще одна атака, написал он в Telegram . По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

++08.35++

По информации Генштаба ВСУ, российские силы сосредоточили усилия и ведут наступление на пяти направлениях, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Наступательные действия ВС РФ отмечены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook . За сутки россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 мирных жителя, еще три находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, российские силы совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсонской области, заявил украинский Генштаб.

В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов, а артиллеристы и ракетчики ВСУ поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщается далее.

ISW: Россия начала крупное наступление в Луганской области

++06.45++

С точки зрения Института изучения войны (ISW), российские войска вернули себе инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области. В очередном аналитическом обзоре ISW говорится, что темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно возросли за последнюю неделю. "Российское военное командование, похоже, полностью задействовало подразделения нескольких регулярных дивизий для решительных наступательных операций вдоль линии Сватово-Кременная", - отмечают военные аналитики.

Подразделения нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий и полк 90-й танковой дивизии при поддержке 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных частей Южного военного округа ведут наступление вдоль всей линии Сватово-Кременная и, судя по сообщениям, теснят украинскую оборону, пишут эксперты института, полагая, что участие в наступательных операциях в этом районе значительных подразделений по меньшей мере трех крупных дивизий РФ указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока не позволяют противнику добиться значительных успехов.

В то же время в ISW считают, что наступление российских сил, вероятно, еще не достигло полного темпа; поскольку пока не была задействована 2-я мотострелковая дивизия, которая в январе была переброшена в Луганскую область из Беларуси.

++05.25++

С начала полномасштабной войны страны НАТО предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь уже примерно на 120 млрд долларов (112 млрд евро). Такие данные привел генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, назвав эту поддержку беспрецедентной.

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Эмманюэль Макрон вручил Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона. Видео церемонии в Елисейском дворце французский президент опубликовал в Twitter. "Дань уважения Украине и ее народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и самоотверженность", - написал Макрон.

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В "Декларации о единстве", которую подписали в Лондоне британский премьер Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский, указывается, что в 2023 году Великобритания проведет обучение как минимум в два раза больше украинских военнослужащих, чем в 2022 году, и предоставит военную помощь на сумму не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов. В документе , который закрепляет принципы партнерства между Киевом и Лондоном, отмечается, что британские власти станут соорганизаторами Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. "Мы построим современную, устойчивую украинскую экономику, которая укрепляет верховенство закона, борется с коррупцией и продвигает реформы. Великобритания будет стремиться облегчить доступ Украины к британским частным финансам, страхованию, технологиям и другим экспертным знаниям", - подчеркивается в декларации.

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Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц в Париже Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц встретились в Париже. Украинский президент призвал "как можно скорее" передать его стране боевые самолеты

Швеция одобрила военную помощь Украине на 380 млн евро

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Парламент Швеции одобрил предложенные правительством поправки в бюджет страны, которые предусматривают выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (379 млн евро). Согласно заявлению парламента , военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Киеву. Пакет помощи включает в себя противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и боевые машины пехоты Combat Vehicle 90. Законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля.

Хроника событий 8 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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