Глава Минобороны ФРГ: "Весенний пакет" помощи уже в пути

На 356-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями вторника, 14 февраля (время московское).

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает , что его "отстранили" от вербовки заключенных в колониях на войну в Украине. В ответе его пресс-службы на вопрос свердловского депутата Вячеслава Вегнера указывается на несколько причин "отстранения". В частности, это якобы "высокая эффективность выполнения задач" российскими наемниками, "дискредитирующая" действия подразделений ВС РФ. В начале февраля Пригожин объявил о завершении вербовки заключенных в колониях. При этом СМИ, а также правозащитница Ольга Романова писали, что вербовка продолжается, но теперь заключенных отбирают на фронт представители Минобороны.

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Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о кадровых перестановках в ведомстве. Президенту Владимиру Зеленскому подана кандидатура Александра Павлюка на должность первого заместителя министра. На пост замминистра по цифровому развитию приглашен журналист-документалист Виталий Дейнега, на пост замминистра по европейской интеграции - медиаспециалист Андрей Шевченко. Прежний первый замглавы ведомства Иван Руснак и замминистра по цифровому развитию Олег Гайдук остаются в команде министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра, объяснил Резников.

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По данным норвежской разведки, ВС РФ вывели большую часть своих военнослужащих из частей на Кольском полуострове у границы с Норвегией и Финляндией. "Наземные силы на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину", заявил норвежскому изданию The Barents Observer начальник Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес. Из расположенных в Печенгском районе военных частей на фронт в Украине были отправлены три батальонные группы численностью 3 тысячи человек, из них около 1500 погибли, пишет далее портал со ссылкой на данные норвежской разведки.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ожидает в ближайшее время массированных атак российских сил. По его данным, ВС РФ выполняют приказ российского президента Владимира Путина выйти на административные границы Луганской области. "Они уже стащили к нам большое количество живой силы и техники, уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа", - написал он в Telegram.

Глава Минобороны ФРГ: "Весенний пакет" немецкой помощи уже в пути

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ожидает затяжной войны в Украине. "В ближайшее время война не окончится", - заявил он перед встречей с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. В краткосрочной перспективе ни Украина, ни Россия вряд ли способны одержать победу, поэтому важно расставить правильные акценты при планируемых поставках вооружений Киеву, чтобы он смог эффективно обороняться от российской агрессии, подчеркнул Писториус. По его словам, приоритетом сейчас является укрепление ПВО и снабжение боеприпасами. Немецкий "весенний пакет" оружия для Украины уже в пути, указал он.

Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 в Украине. Пока готовятся только 14 танков от Германии и еще три - от Португалии. Дальнейшие поставки танков Leopard другими странами в настоящее время, по его словам, не обсуждаются. Кроме того, Писториус сообщил, что Германия вновь начнет производство боеприпасов для танков Gepard, предоставленных Украине. Необходимые контракты с оборонными компаниями уже подписаны, фирма Rheinmetall приступит к производству боеприпасов в ближайшее время, добавил он.

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Дефицит мощности в украинской энергосистеме отсутствует, в регионах на 14 февраля не были введены ограничения на потребление электричества, сообщила компания "Укрэнерго" . При этом в Одессе действуют "незначительные сетевые ограничения" в силу повреждений инфраструктуры, добавили энергетики.

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В МИД России назвали "необоснованными и бездоказательными" утверждения президента Молдовы Майи Санду о переданных Киевом планах РФ по дестабилизации ситуации в ее стране. Москва призвала Кишинев не поддаваться на провокации извне. По словам Санду, полученный от Киева план предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское, а также нападения на ряд госучреждений и захват заложников.

Глава НАТО: Украина должна получить необходимое для победы оружие

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Среди стран-членов НАТО продолжаются дискуссии по вопросу возможных поставок Украине боевых самолетов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг журналистам в преддверии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО. Виды военной помощи Киеву менялись по мере изменения войны, добавил Столтенберг. Необходимо обеспечить ситуацию, в которой Украина получит требуемое оружие, чтобы "победить в этой войне", добавил генсек альянса.

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Глава администрации Байконура выпустил постановление, в соответствии с которым проживающим в этом городе мобилизованным и добровольцам, согласившимся отправиться на войну и подписавшим контракт на военную службу, будут единовременно выплачивать 260 тысяч рублей. Средства будут зачислять на счет российского банка в течение 20 рабочих дней, говорится в сообщении прокуратуры комплекса "Байконур". Город является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды, следует из соглашения между Россией и Казахстаном о статусе города.

Британское Минобороны: У РФ нет достаточной для успешного наступления мощи ни на одном из направлений

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Текущая оперативная картина боевых действий предполагает, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, однако они не сконцентрировали достаточную боевую мощь наступательных действий ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта, пишет министерство обороны Великобритании в новой сводке. Так, на участке Кременная-Сватово в Луганской области силы РФ ведут непрерывные наступательные действия, хотя масштабы каждой локальной атаки по-прежнему слишком малы для достижения значительного прорыва, указывают в Лондоне. В то же время частная военная компания "Вагнер" с высокой степенью вероятности добилась дальнейших небольших успехов вокруг северной окраины Бахмута, в том числе в поселке Красная Гора, отметили аналитики.

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США не могут отправить Украине баллистические ракеты ATACMS из-за недостаточного объема запасов, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников. Представители администрации президента Соединенных Штатов дали понять Киеву, что переброска ATACMS в Восточную Европу приведет к сокращению американских запасов и нанесет ущерб боеготовности Вооруженных сил США, рассказали четверо знакомых с переговорами лиц.

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Двое граждан России получили право подать заявление на получение статуса беженцев в Южной Корее. В то же время окружной суд в Инчхоне отклонил заявление еще одного россиянина без объяснения причин, однако мужчина вправе обжаловать этот вердикт. Трое мужчин жили в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон с октября 2022 года, покинув РФ после объявления мобилизации. Южнокорейское министерство юстиции тогда отклонило их заявления.

Стремление избежать призыва не считается уважительной причиной для получения статуса беженца в Южной Корее, указывает агентство AFP. По его сведениям, в этой же воздушной гавани находятся еще двое россиян, которым также было отказано в праве ходатайствовать о предоставлении убежища. Суд вынесет решение по их делам в конце февраля.

ISW: Мобилизация вряд ли поможет России с быстрым наступлением

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Использование российскими Вооруженными силами мобилизованных в качестве замены в подразделениях, понесших потери в боях, едва ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного продвижения, пишет американский Институт изучения войны (Institute fort he study of war, ISW) в ежедневной сводке. Постоянная зависимость РФ от мобилизованных, которые проявили неспособность выполнять боевые задачи, включая обнаружение минных полей, или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает, что такие лица не обладают боевым опытом, необходимым для проведения успешного механизированного наступления, отмечают аналитики. Эти мобилизованные, вероятно, прошли лишь ограниченную индивидуальную подготовку, говорится далее.

Эксперты ISW не исключают, что РФ развернет дополнительные мобилизованные подразделения, которые могут проводить продуманные оборонительные операции или наступательные операции на истощение на линии фронта в Угледаре. Однако эти военнослужащие едва ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными проводить успешные наступательные операции в краткосрочных рамках месяцев, резюмируют аналитики.

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Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что на девятом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будут приняты решения о дальнейших поставках оружия Киеву. Соответствующую позицию Зеленский озвучил в вечернем видеообращении. "Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на "Рамштайн", так и в период до 24 февраля", - подчеркнул Зеленский. Украинский лидер отметил, что запланированы новые двусторонние переговоры и встречи. "Делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины", - добавил он. Консультации в рамках Контактной группы запланированы в первой половине дня и организованы под эгидой США.

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Первый приговор из-за поджога военкомата в Нижневартовске, квалифицированного властями как теракт, обжаловала сторона защиты, сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда. Суд вынес приговор в конце января. Одного из обвиняемых, Владислава Борисенко, приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 6 тыс. руб.

Канада предостерегла сограждан от посещения Беларуси

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Власти Канады призвали граждан этой страны воздержаться от поездок в Беларусь из-за риска "произвольного применения местных законов" и войны России в Украине. Рекомендации размещены на сайте правительства Канады. Тем, кто решит остаться в Беларуси, советуют следить за новостями, иметь достаточный запас наличных, предметов первой необходимости и лекарств, быть готовым при необходимости найти укрытие, а также - к возможным сбоям в работе транспорта и основных служб.

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Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму 10 млрд долларов (9,3 млрд евро), а также собирается в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Киеву и новых санкциях против Москвы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Разведка Норвегии: Корабли Северного флота ВМФ России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием

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Корабли Северного флота ВМФ России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявила Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе. Авторы доклада указывают, что после начала войны в Украине "важность ядерного оружия для России существенно возросла".

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Запрет для гражданских лиц на въезд в Бахмут со стороны Украины, вероятно, является прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета The New York Times . По информации издания, украинские военные закрыли город для волонтеров и гражданских лиц с 13 февраля из-за "усиления боевых действий" и "опасности уличных боев".

Глава МИД Италии не исключил поддержки Римом спецтрибунала по военным преступлениям

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Антонио Таяни Фото: Bernd Riegert/DW

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не исключил поддержки Римом спецтрибунала по военным преступлениям, если он будет создан в связи с войной РФ в Украине. Об этом передало агентство ANSA. "Убийство безоружного населения - это военное преступление, и мы посмотрим, как вмешаться: если будет специальный трибунал, мы - не против", - подчеркнул Таяни. При этом он подчеркнул, что Италия - "не находится в состоянии войны с Россией, проблема - в лидерах." Если руководство страны нарушает нормы международного права, у Италии может быть только одна позиция, предполагающая осуждение нарушений закона, военных преступлений, насилия, подчеркнул Таяни.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о переговорах в Париже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и французским лидером Эмманюэлем Макроном 9 февраля. Глава украинского государства назвал состоявшийся диалог "сильной встречей". "Мы говорили втроем, очень откровенно, и это позволило найти общее понимание относительно перспектив в этой войне. У нас есть общее видение пути к победе", - подчеркнул Зеленский. Он также коснулся вопроса европейской интеграции Киева и выразил уверенность, что уже в этом году Украина сможет начать переговоры о членстве в ЕС.

Хроника событий 13 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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