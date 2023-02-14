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Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: president.gov.ua
ПолитикаУкраина

"Рамштайн": Зеленский надеется на решения о поставках оружия

Екатерина Венкина
47 мин. назад

Президент надеется, что на девятом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе и до 24 февраля будут приняты решения о дальнейших поставках оружия Киеву.

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Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что на девятом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля, будут приняты решения о дальнейших поставках оружия Киеву. Соответствующую позицию Зеленский озвучил в вечернем видеообращении.

"Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на "Рамштайн", так и в период до 24 февраля", - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что запланированы новые двусторонние переговоры и встречи. "Делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины", - добавил он.

Консультации в рамках Контактной группы запланированы в первой половине дня и организованы под эгидой США.

Встреча министров обороны 30 стран НАТО

Позднее в Брюсселе начнутся переговоры министров обороны 30 стран НАТО, которые продолжатся и 15 февраля. Речь пойдет об усилении осуществляемого Североатлантическим альянсом сдерживания и обороны, а также - об активизации и сохранении поддержки Украины. К министрам присоединится их украинский коллега Алексей Резников. Он примет участие и в заседании Контактной группы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил необходимость срочного предоставления Киеву поддержки, - до того, как Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Повестка переговоров

По словам генсека, речь идет о гонке "материально-технического обеспечения". Как ожидается, министры согласуют новый уровень устремлений оборонного планирования НАТО и рассмотрят пути увеличения оборонно-промышленного потенциала альянса.

Сроки ожидания выполнения оборонных заказов существенно возросли, а в некоторых случаях даже удвоились.Так, по сведениям генсека, период ожидания для боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев, а заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через 2,5 года.

Будут также обсуждаться шаги по усилению защиты критически важной подводной инфраструктуры и способы поддержания и увеличения расходов на оборону в рамках альянса.

Главы Минобороны стран НАТО затронут усиление практической помощи Грузии, Молдове, а также Боснии и Герцеговине, которые сталкиваются с российской угрозой.

"Победа Путина будет угрозой для НАТО"

Ранее, 13 февраля, Столтенберг пояснил, почему необходимо срочно обеспечить Украину еще большим количеством оружия. "Чем быстрее мы сможем доставить оружие, боеприпасы, запчасти, топливо для украинского фронта, тем больше жизней мы спасем и тем лучше поддержим усилия по поиску мирного решения этого конфликта путем переговоров", - указал глава НАТО.

"Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев и угрозой для нас, потому что это даст ему и другим авторитарным режимам понять, что сила вознаграждается. Это сделает мир более опасным, а всех нас - более уязвимыми", - подчеркнул Столтенберг.

Он приветствовал недавние заявления союзников о поставках Украине танков, тяжелого вооружения и об обучении украинских военных.

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