Столтенберг: НАТО усилит поддержку Украины

НАТО будет оказывать Украине усиленную поддержку, пообещал генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе понедельник, 13 февраля, накануне заседания глав Минобороны стран альянса.

Нынешний этап военной поддержки Украины Столтенберг назвал "гонкой логистики". "Боеприпасы и запчасти должны быть доставлены в Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя", - подчеркнул он. По его словам, НАТО не видит никаких признаков того, что президент РФВладимир Путин каким-либо образом готовится к заключению мира. Напротив, он готовит новые нападения. "Поэтому мы продолжаем обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы и достижения прочного мира", - указал генсек Североатлантического альянса.

Он сказал, что Путин отправляет в Украину тысячи и тысячи военных, принимая очень высокий уровень потерь, но оказывая давление на украинцев. "Там, где не хватает качества, они пытаются компенсировать количеством, потому что руководство, логистика, оборудование, подготовка у них ниже, чем у украинцев, но у России больше сил, и они готовы направить эти силы и понести большое количество потерь", - констатировал Столтенберг.

"Чем быстрее мы доставим помощь, тем больше жизней спасем"

Именно поэтому необходимо срочно обеспечить Украину еще большим количеством оружия, отметил он. "Чем быстрее мы сможем доставить оружие, боеприпасы, запчасти, топливо для украинского фронта, тем больше жизней мы спасем и тем лучше поддержим усилия по поиску мирного решения этого конфликта путем переговоров", - сказал глава НАТО.

"Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев и угрозой для нас, потому что это даст ему и другим авторитарным режимам понять, что сила вознаграждается. Это сделает мир более опасным, а всех нас - более уязвимыми", - сказал Столтенберг.

Он приветствовал недавние заявления союзников о поставках Украине танков, тяжелого вооружения и обучения украинских военных.

Министры обороны государств-членов НАТО встретятся 14 и 15 февраля в Брюсселе, где к ним присоединится их украинский коллега Алексей Резников. Он примет участие и в заседании контактной группы НАТО по Украине под эгидой США 14 февраля. На этих встречах будут обсуждаться военные потребности Киева и поддержка альянса, в том числе предоставление истребителей для ВСУ входящими в него странами.

Главы Минобороны стран НАТО также обсудят усиление практической помощи Грузии, Молдове, а также Боснии и Герцеговине, которые сталкиваются с российской угрозой. Ожидается, что союзники согласуют новые рекомендации по обороне, которое станут "ключевым фактором для новых возможностей" и обеспечат "надежное сдерживание" на границах альянса на ближайшие годы.

Новая стратегия пополнения боеприпасов

Перед НАТО также стоит задача повысить свой оборонно-промышленный потенциал и пополнить стратегические запасы. На войне в Украине расходуется огромное количество боеприпасов, а запасы стран НАТО истощаются, сказал Столтенберг. "Нынешние темпы расходования боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства", - сообщил он. Сроки ожидания выполнения заказов существенно возросли, а в некоторых случаях даже удвоились. Так, по сведениям генсека, срок ожидания для боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев, а заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через 2,5 года.

Для решения этой проблемы в странах НАТО была проведена внеочередная инвентаризация, альянс увеличит рекомендации по количеству запасов боеприпасов для своих членов. Некоторые из них, например, США, Франция и Норвегия, уже подписали новые многолетние контракты с оборонной промышленностью, позволяющие им инвестировать в увеличение производственных мощностей. В краткосрочной перспективе могут быть введены дополнительные смены, чтобы использовать существующие производственные мощности оборонной промышленности, сказал Столтенберг.

По его мнению, наличие достаточного количества боеприпасов - большая проблема и для России. "Это война на истощение, а война на истощение становится битвой логистики. Мы фокусируемся на логистической части в рамках потенциала наращивания производства", - пояснил глава Североатлантического альянса.

Подвижки в этой сфере необходимы, "чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, защищая при этом каждый дюйм территории альянса", указал он. Союзники с 2014 года увеличивают расходы на оборону, и в 2023 году Столтенберг также ожидает дальнейшего роста оборонных расходов. По его словам, дополнительно потрачено уже 50 млрд долларов, и этот темп нужно сохранить.

"Менеджмент несчастных случаев"

В ответ на вопрос о ракетах, пролетевших через территорию Молдовы и Румынии, он сказал, что на войне в любой момент может произойти "несчастный случай". "Именно поэтому мы так сильно бдим, чтобы предотвратить любую эскалацию за пределами Украины, и именно поэтому мы фактически перед полномасштабным вторжением России расширили военное присутствие на восточном фланге НАТО", - объяснил генсек.

По его словам, там цель альянса - наблюдать, защищать, предотвращать эскалацию и "управлять несчастными случаями", которые могут произойти, когда по соседству идет полноценная война. НАТО не является стороной этого конфликта, но поддерживает Украину, многократно подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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