На 354-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 12 февраля (время московское).

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что российские наемники захватили украинский населенный пункт Красная Гора в семи километрах к северу от Бахмута. В заявлении пресс-службы Пригожина в Telegram подчеркивается, что в районе Бахмута находятся только боевики "Группы Вагнера". В Киеве данное заявление никак не комментировали, в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ указывалось, что этот населенный пункт подвергся обстрелу. Минобороны РФ не подтверждало захват Красной Горы.

В Украине могут начать производство британского оружия

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Лондон ведет переговоры о начале производства британского оружия в Украине. Высокопоставленные представители британской оборонной промышленности обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, пишет газета The Telegraph. По ее данным, такие же переговоры с Украиной ведут и другие европейские производители оборонной продукции, при этом британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, их представители уже посетили Украину с целью создания совместных предприятий по производству вооружения и транспортных средств по лицензии. Такие СП сделают Киев более независимым от поставок западного оружия, отмечает издание. Кроме того, сделка будет рассматриваться как значительный шаг в укреплении отношений Великобритании и Украины.

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В Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела утром 12 февраля погибла 53-летняя женщина, сообщил глава региональной ОВА Сергей Лысак. Кроме того, по его словам, ранена осколком 87-летняя женщина. "В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа", - написал Лысак в Telegram-канале. По его данным, обстрел велся из ствольной артиллерии.

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По данным украинского Оперативного командования "Юг", в Черном море на двух подводных ракетоносителях находятся в состоянии готовности 8 крылатых ракет "Калибр". "Это, скорее всего, говорит не столько о подготовке к массированной ракетной атаке, сколько о вероятности точечных ударов, мы не можем их исключать", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. По ее словам, в акватории Черного моря находятся в общей сложности 12 российских военных кораблей, еще один - в акватории Азовского моря.

Подготовка резолюции ООН к годовщине вторжения РФ в Украину

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Дипломаты из государств, поддерживающих Украину, подготовили и распространили среди коллег по Генеральной Ассамблее ООН резолюцию к годовщине российского вторжения, пишет агентство AP со ссылкой на документ. Текст получили все страны-члены ООН, кроме России и Беларуси, а его обсуждение уже началось.

Резолюция "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине" менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, предложенный президентом Владимиром Зеленским в ноябре, отмечает AP. Это сделано преднамеренно, чтобы попытаться заручиться максимальной поддержкой во время голосования, рассказали источники агентства.

В документе подчеркивается необходимость достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в Украине "как можно скорее" в соответствии с принципами Устава ООН и содержится призыв к государствам-членам ООН и международным организациям "удвоить поддержку дипломатических усилий" по достижению мира на этих условиях.

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Россия за последние две недели, вероятно, понесла самые серьезные потери с февраля прошлого года, пишет в своей сводке Минобороны Великобритании. Такой вывод британская разведка сделала, проанализировав данные Генштаба Украины. "Хотя разведка министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны", - заключили в ведомстве.

Силы РФ в последнюю неделю в среднем теряли в день 824 человека, что более чем в четыре раза выше показателей лета прошлого года. "Увеличение потерь среди россиян, вероятно, связано с целым рядом факторов, в том числе с отсутствием обученного персонала, координации и ресурсов на фронте", - констатирует британское военное ведомство.

++09.00++

Российское командование, вероятно, не смогло за короткий промежуток времени подготовить мобилизованных к проведению эффективных наступательных операций, пишет американский Институт изучения войны (ISW ). Аналитики пришли к такому выводу, сравнив действия сил РФ в районе Бахмута и на других участках фронта.

В то время как под Бахмутом российские силы добиваются ограниченного, но значительного продвижение, в остальных частях Украины этого не происходит. Наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово - Кременная пока привели к незначительному продвижению российских сил, а задействованные в них формирования, скорее всего, были восстановлены как раз за счет мобилизованных, пишет ISW. В Бахмуте же, вероятно, задействованы "самые элитные подразделения", полагают аналитики.

++08.00++

Президент Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации (ГВА) на севере Украины. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-представительстве украинского лидера. Кто возглавит Черниговскую ГВА, пока неизвестно, отмечает агентство УНИАН.

Остин обсудил с Резниковым приоритеты Контактной группы по вопросам обороны Украины

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Ллойд Остин и Алексей Резников (Stephanie Lecoq/REUTERS) Фото: Stephanie Lecoq/REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым приоритеты Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), заседание которой состоится 14 февраля в Брюсселе. Об этом сообщили в Пентагоне. По его данным, затрагиваться будут вопросы противовоздушной обороны Украины и предоставления Киеву артиллерии. Остин и Резников подчеркнули важность скорейшей доставки на поле боя средств, поставки которых были согласованы в рамках UDCG в январе. Украинский министр представил обновленную информацию о развитии обстановки на местах в Украине.

++06.35++

В настоящее время ведутся переговоры о создании совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства по британской лицензии в Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph. По ее данным, любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака. При этом, по информации авторов материала, аналогичные переговоры с Киевом ведет и ряд других стран. Британские компании стремятся опередить конкурентов из Германии и Франции, пишет газета.

Генсек НАТО не будет добиваться продления мандата

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Йенс Столтенберг Фото: Jacquelyn Martin/AP/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО, 63-летний Йенс Столтенберг не будет добиваться продления мандата и покинет свой пост, как и планировалось, осенью этого года. Об этом сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. "Мандат генсека Йенса Столтенберга продлевался три раза, и в общей сложности он проработал почти девять лет", - уточнила Лунгеску на запрос агентства dpa. "Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться продления своего мандата", - подчеркнула она. Срок полномочий был пролонгирован до 30 сентября 2023 года в марте 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине.

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Косовский президент Вьоса Османи утверждает, что наемники из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" взаимодействуют с военизированными формированиями Сербии для контрабанды в Косово оружия и военной формы без опознавательных знаков. Такую версию Османи озвучила в интервью газете The Telegraph. "Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией", - уверяет Османи, пообщавшаяся с журналистами The Telegraph в офисе президента в Приштине. По версии Османи, секретная операция, проводящаяся минимум шесть месяцев, призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории. Собеседница издания провела параллели с аннексией Россией Крыма в 2014 году, где были замечены военные в камуфляжной форме без опознавательных знаков, которых впоследствии стали называть "зелеными человечками". Сербия отрицает, что наемники из "Группы Вагнера" играют какую-либо роль в противостоянии с Косово.

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Нэнси Фезер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала к более справедливому распределению беженцев из Украины на территории ЕС. Глава ведомства дала интервью германскому изданию Bild am Sonntag. "Если будет иметь место еще один масштабный приток беженцев из Украины, то они должны быть лучше распределены в Европе", - указала Фезер. По ее словам, бремя должно быть облегчено, особенно - для восточноевропейских соседей ФРГ. Польша уже приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тыс. "Так дальше продолжаться не может", - добавила она. При этом министр отвергла идею установления верхней границы для приема женщин и детей из Украины, добавив, что ФРГ разместила у себя свыше 1 млн в 2022 году. Тему репатриации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, Фезер хочет обсудить с представителями земель на следующей неделе.

Глава ОВА: В Харькове - три попадания из ЗРК С-300

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По предварительным данным, в Харькове - три попадания ракет из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ВС РФ С-300. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По его словам, поврежден один из инфраструктурных объектов. "Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил он.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Киеву стала бы "очень серьезным решением". Такую позицию он озвучил в беседе с британской ведущей Лорой Кунсберг. По словам Дуды, подобное решение "нелегко принять", кроме того, необходимо согласование данного шага с союзниками по НАТО. В Варшаве польский лидер отметил, что в составе польских ВВС - менее 50 таких истребителей. "У нас их недостаточно", "и нам потребуется гораздо больше", указал он. Во время выступления в парламенте Великобритании президент Украины Владимир Зеленский призвал направить Киеву самолеты для борьбы с Россией. "Обращаюсь к вам и ко всему миру с простыми, но самыми важными словами - (предоставьте. - Ред.) боевые самолеты Украине, крылья - для свободы", - подчеркнул он.

Хроника событий 11 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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