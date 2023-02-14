  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание посольства Франции в Минске (фото из архива)
Здание посольства Франции в Минске (фото из архива)Фото: Ryhor Bruyeu/imago images
ПолитикаФранция

Граждан Франции призвали воздержаться от поездок в Беларусь

Екатерина Венкина
7 ч. назад

Французам посоветовали покинуть Беларусь в ближайшее время. Кроме того, их призвали воздержаться от поездок в Беларусь в свете войны России в Украине. Ранее с аналогичной рекомендацией выступила Канада.

https://p.dw.com/p/4NRbh

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь. "В контексте вооруженного наступления, начатого Россией против Украины, и закрытия белорусского воздушного пространства, любые поездки в Беларусь официально не рекомендуются", - указали в ведомстве в понедельник, 13 февраля. Кроме того, живущим в Беларуси гражданам Франции предлагалось незамедлительно покинуть эту восточноевропейскую страну автомобильным транспортом через пункты пересечения границы с Литвой, Польшей или Латвией.

Несколькими днями ранее со сходным призывом выступил МИД Канады, рекомендовав своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь из-за риска "произвольного применения местных законов" и войны России в Украине. Канадцам, находящимся на территории Беларуси, посоветовали покинуть ее в ближайшее время, а до этого принять меры предосторожности. Оттава указала на закрытие погранперехода "Бобровники"-"Берестовица" на польско-белорусской границе.

Возможности посольства Канады в Польше по предоставлению консульских услуг в Беларуси крайне ограничены, предупредили в кабмине 10 февраля. "Вы не должны рассчитывать на то, что правительство Канады поможет вам покинуть страну", - добавили там. Тем, кто решит остаться в Беларуси, Оттава посоветовала следить за новостями, иметь достаточный запас наличных, предметов первой необходимости и лекарств, быть готовым при необходимости найти укрытие, а также - к возможным сбоям в работе транспорта и основных служб.

Гражданам США посоветовали уехать из России

Американское посольство в Москве 13 февраля рекомендовало гражданам США покинуть Россию из-за "непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину", а также отказаться от поездок в РФ.

Граждан США предупредили о риске неправомерных задержаний. В диппредставительстве также указали на возможность мобилизации лиц с двойным гражданством США и РФ.

Ранее, 17 января, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала DW, что на территории Беларуси могут находиться 12 000 российских военных. "Мы постоянно получаем информацию от сети наших волонтеров, которые наблюдают за военными учениями (России и Беларуси. - Ред.), прибытием эшелонов с военной техникой и российскими солдатами", - отметила Тихановская. "Наша задача - в том, чтобы не допустить вовлечение белорусских вооруженных сил в эту войну", - добавила она.

Смотрите также:

Мобилизация: Заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украинцы укрепляют границу с Беларусью, опасаясь нового похода на Киев

Украинцы укрепляют границу с Беларусью, опасаясь нового похода на Киев

Как живут приграничные районы Украины в ожидании нападения со стороны Беларуси. Репортаж DW
Политика31 января 2023 г.03:17 мин.
external

От тюрьмы до войны: что волнует белорусов, вынужденно эмигрировавших в Украину после протестов

От тюрьмы до войны: что волнует белорусов, вынужденно эмигрировавших в Украину после протестов

Тысячи белорусов бежали в Украину после жестокого подавления протестов против Лукашенко в 2020 году. Следующим испытанием для них стала война: когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, некоторые остались, чтобы поддержать обороняющуюся страну. Как живут белорусские эмигранты в условиях российско-украинского конфликта - в репортаже наших коллег.
Политика31 января 2023 г.02:53 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские военнослужащие в Новосибирске

ISW: Мобилизация вряд ли поможет РФ с быстрым наступлением

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - статуя Свободы "держит" над головой раскрытый зонтик, который должен защитить ее от различных летальных объектов - от спутника и НЛО до Винни Пуха с шариком.

Шары и другие летательные объекты над США: поналетали?

Шары и другие летательные объекты над США: поналетали?

Политика19 ч. назад
Анна Нетребко

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Культура24 ч. назад
Сергей Тихановский во время интервью DW (фото из архива)

В Беларуси снова судят Тихановского: что нужно знать о нем

В Беларуси снова судят Тихановского: что нужно знать о нем

Правосудие и закон7 ч. назад
Турция. Скорбь по погибшим при землетрясении

Турция: спасатели уходят, остаются страх эпидемий и гнев

Турция: спасатели уходят, остаются страх эпидемий и гнев

Общество15 ч. назад
Лия Ахеджакова

Травля Ахеджаковой: что говорят ее коллеги?

Травля Ахеджаковой: что говорят ее коллеги?

Культура16 ч. назад
Софья Сапега (фото из архива)

"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

Политика21 ч. назад
На главную страницу