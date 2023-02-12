Неопознанный объект сбит над Канадой

Премьер-министр Джастин Трюдо отдал распоряжение "сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады". Об этом он в субботу, 11 февраля, сообщил в Twitter.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило объект над Юконом на северо-западе Канады. Самолеты ВВС Канады и США были подняты в воздух, американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 успешно обстрелял объект.

Трюдо отметил, что в этой связи разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. Канадские военные займутся сбором обломков и их анализом. "Спасибо NORAD за то, что оно несет вахту над Северной Америкой", - добавил глава канадского кабмина.

Американский лидер также разрешил сбить объект из осторожности и по рекомендации военных, указали в Белом доме. "Президент Байден уполномочил американские истребители, приписанные к NORAD, провести операцию", - добавили там.

Как напомнило агентство AP, истребители F-22 сбили три объекта в воздушном пространстве США и Канады за семь дней. Минимум один из них, предположительно был аэростатом-разведчиком Китая, два других пока не идентифицированы.

США сбили неопознанный объект над Аляской

Как сообщил на брифинге 10 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, над водами Аляски был сбит неопознанный объект, летевший на высоте 12 тыс. метров. По словам Кирби, приказ об ударе по летательному аппарату отдал Байден, так как находясь на такой высоте неопознанное средство создавало потенциальные угрозы для гражданской авиации. На момент обнародования информации об инциденте в Пентагоне затруднились уточнить, шла ли речь об аэростате или другом аппарате.

Кирби указал, что официальные лица не знают, принадлежал ли объект какому-либо "государству или корпорации", и затрудняются указать, с какой целью он находился в небе.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились

В Пентагоне 2 февраля сообщили, что 1 февраля заметили над штатом Монтана на северо-западе США "китайский разведывательный воздушный шар".

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от визита в Пекин 5 и 6 февраля. Блинкен принял к сведению последовавшее после инцидента с аэростатом заявление КНР с сожалением о произошедшем, однако подчеркнул, что речь идет о "безответственном поступке" и "явном нарушении суверенитета США и международного права".

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что шар был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой. Ее характера Райдер не уточнил. По его словам, в ведомстве уверены, что воздушный шар прилетел из Китая, подобные инциденты происходили и ранее, однако в этот раз шар оставался над территорией США дольше, чем обычно. "Как только он был обнаружен, мы немедленно приняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации", - добавил представитель Пентагона.

Как сообщили 4 февраля представители Пентагона, аэростат был сбит ракетой, выпущенной с многоцелевого истребителя F-22.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", ставшим ответом на "неприемлемое нарушение Китаем" суверенитета Соединенных Штатов.

Руководство США обвинило КНР в "безосновательной пропаганде"

Китайское руководство отвергло обвинения Вашингтона и американских СМИ как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив, что этот инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, предназначенным для метеорологических целей, и в воздушное пространство США попал случайно.

После инцидента администрация президента США Джо Байдена внесла в черный список экспортеров шесть компаний из КНР, связанных с подозрительной программой Пекина по созданию разведывательных аэростатов. Об этом 10 февраля сообщило министерство торговли США. Белый дом заявил, что рассмотрит более широкие меры по "разоблачению и устранению" масштабной деятельности Китая по наблюдению, угрожающей национальной безопасности США и союзников.

В свою очередь, по данным газеты The Washington Post, "аэростаты-разведчики", подобные сбитому 4 февраля над побережьем США, были замечены над пятью континентами и используются Пекином для получения информации о военных объектах.

Аналогичный зонд примерно в то же время был обнаружен над Латинской Америкой. "По нашей оценке, это еще один китайский разведывательный шар", - отметил тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Смотрите также: