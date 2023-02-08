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Сбитый шар над побережьем США
Сбитый шар над побережьем СШАФото: RANDALL HILL/REUTERS
ПолитикаСША

WP: "Шары-шпионы" - часть обширной программы слежки КНР

Ольга Лебедева
48 мин. назад

По данным газеты The Washington Post, "аэростаты-разведчики", подобные сбитому 4 февраля над побережьем США, уже были замечены над пятью континентами и используются Пекином для получения информации о военных объектах.

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Предполагаемый "шар-разведчик", сбитый над юго-восточным побережьем США, является частью обширной программы слежки, которую реализует руководство Китая. Подобные аэростаты уже многие годы собирают информацию о военных объектах в различных странах и регионах, которые представляют для КНР стратегический интерес, сообщила во вторник, 7 февраля, газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Согласно их данным, слежка при помощи воздушных шаров осуществлялась среди прочего над Японией, Индией, Вьетнамом, Тайванем и Филиппинам. Управление ими осуществляется в том числе с острова Хайнань у южного побережья Китая, до настоящего времени такие шары уже были замечены на пяти континентах, отмечается далее.

"Китайцы сочетают невероятно старую технологию с современными коммуникационными и разведывательными возможностями, чтобы собирать информацию о вооруженных силах других стран", - цитирует The Washington Post слова неназванного представителя американской администрации. По данным газеты, Госдепартамент США направил во все американские посольства детальную информацию о "шарах-разведчиках", которая также может быть предоставлена третьим странам. "Наши союзники и партнеры очень в ней заинтересованы", - добавил собеседник издания.

Предполагаемый китайский шар был сбит над побережьем США

Инцидент с предполагаемым китайским "аэростатом-разведчиком", который был сбит 4 февраля перед побережьем Южной Каролины после нескольких дней наблюдения, еще сильнее осложнил и без того напряженные отношения Вашингтона и Пекина. В частности, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

Китайское руководство отвергло обвинения Вашингтона и американских СМИ как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив, что этот инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, предназначенным специально для метеорологических целей, и в воздушное пространство США попал случайно.

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