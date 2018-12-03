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Министерство иностранных дел Французской Республики
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Новости
24.10.2024
24 октября 2024 г.
В Париже собрано около 1 млрд евро на помощь Ливану
19.10.2024
19 октября 2024 г.
Союзники Киева оценили сообщения о военных КНДР в РФ
19.10.2024
19 октября 2024 г.
Глава МИД Франции: Передадим Mirage Киеву в начале 2025 года
19.10.2024
19 октября 2024 г.
Новый глава МИД Франции Барро прибыл в Киев
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Контекст
Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России
Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России
Жан-Ив Ле Дриан считает "очень тревожным" "смещение в сторону авторитаризма" в России на фоне ареста Навального.
Политика
24.01.2021
24 января 2021 г.
Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану
Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану
Франция отвергла обвинения Трампа во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Тегерана.
Политика
10.08.2019
10 августа 2019 г.
В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве
В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве
Париж, Берлин, Лондон и Брюссель критикуют действия российских властей в отношении мирных демонстрантов.
Политика
04.08.2019
4 августа 2019 г.
Глава МИД Франции ответил на критику Трампа
Глава МИД Франции ответил на критику Трампа
Трамп заявил, что протесты "желтых жилетов" якобы вызваны Парижским соглашением по климату.
Политика
17.03.2019
17 марта 2019 г.
Франция отозвала своего посла из Италии
Франция отозвала своего посла из Италии
Поводом для отзыва посла стала встреча вице-премьера Италии Луиджи ди Майо с активистами "желтых жилетов".
Политика
08.02.2019
8 февраля 2019 г.
Вашингтон требует от ЕС ввести санкции против Ирана
Вашингтон требует от ЕС ввести санкции против Ирана
Вопреки словам иранских властей, ракетные тесты проводятся вовсе не в оборонительных целях, считают США.
Политика
03.12.2018
3 декабря 2018 г.
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Всего публикаций: 67
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