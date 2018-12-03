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МИД Франции

Министерство иностранных дел Французской Республики

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Новости

24 октября 2024 г.

В Париже собрано около 1 млрд евро на помощь Ливану

19 октября 2024 г.

Союзники Киева оценили сообщения о военных КНДР в РФ

19 октября 2024 г.

Глава МИД Франции: Передадим Mirage Киеву в начале 2025 года

19 октября 2024 г.

Новый глава МИД Франции Барро прибыл в Киев

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Контекст

На акциях протеста в России 23 января

Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России

Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России

Жан-Ив Ле Дриан считает "очень тревожным" "смещение в сторону авторитаризма" в России на фоне ареста Навального.
Политика24 января 2021 г.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан

Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану

Париж настаивает на политическом урегулировании по Ирану

Франция отвергла обвинения Трампа во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Тегерана.
Политика10 августа 2019 г.
Российская полиция на акции 3 августа

В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве

В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве

Париж, Берлин, Лондон и Брюссель критикуют действия российских властей в отношении мирных демонстрантов.
Политика4 августа 2019 г.
Здание МИД в Париже (фото из архива)

Глава МИД Франции ответил на критику Трампа

Глава МИД Франции ответил на критику Трампа

Трамп заявил, что протесты "желтых жилетов" якобы вызваны Парижским соглашением по климату.
Политика17 марта 2019 г.
Посольство Франции в Риме

Франция отозвала своего посла из Италии

Франция отозвала своего посла из Италии

Поводом для отзыва посла стала встреча вице-премьера Италии Луиджи ди Майо с активистами "желтых жилетов".
Политика8 февраля 2019 г.
Образцы иранских вооружений

Вашингтон требует от ЕС ввести санкции против Ирана

Вашингтон требует от ЕС ввести санкции против Ирана

Вопреки словам иранских властей, ракетные тесты проводятся вовсе не в оборонительных целях, считают США.
Политика3 декабря 2018 г.
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