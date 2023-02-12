Минобороны Украины: Дания передала нам все свои САУ CAESAR

На 355-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 13 февраля (время московское).

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Дания передала Украине все самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, имевшиеся в распоряжении Копенгагена. Такие сведения привело украинское Минобороны, не уточняя количество переданных установок и дату поставки.

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На железнодорожном вокзале Одессы (фото из архива) Фото: Igor Tkachenko/REUTERS

Поезд №102/101 из Киева в Херсон будет временно ходить лишь до Николаева из-за повреждений железнодорожного полотна в результате обстрелов в Херсонской области, передала компания "Укрзализныця". Между Николаевом и Херсоном организовано автобусное сообщение, добавил перевозчик.

США предостерегли своих граждан от поездок в РФ

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США вечером 12 февраля призвали своих граждан не въезжать в Россию из-за "непредсказуемых последствий" полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Кроме того, посольство Соединенных Штатов указало на угрозу задержания граждан США сотрудниками российских служб безопасности, произвольного применения местного законодательства, ограниченное число авиарейсов в РФ и из нее, а также "возможность терроризма". В то же время гражданам США, проживающим в России или путешествующим по ней, следует немедленно покинуть страну, добавили в дипмиссии.

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В ночь на 13 февраля Россия нанесла удары по городам Дружковка и Покровск в Донецкой области, заявил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. Никто не пострадал, однако в Дружковке повреждена больница, в Покровске повреждены 7 домов и детский сад, добавил Кириленко.

Британское Минобороны: РФ усилила оборонительные укрепления в Запорожской области

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Россия по-прежнему обеспокоена охраной отдаленных частей линии фронта, несмотря на сосредоточенность на центральном Донбассе, заявило министерство обороны Великобритании. Об этом свидетельствует строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска в эти регионы личного состава, отмечает ведомство. Так, военные РФ, вероятно, усилили оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно возле села Тарасовка, добавили в Лондоне, ссылаясь на изображения из открытых источников по состоянию на 7 февраля.

Крупный прорыв украинских сил в Запорожье "станет серьезной угрозой эффективности российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область РФ и аннексированный Крым, в то время как успехи ВСУ в Луганской области "еще больше подорвут декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса, подчеркнуло британское Минобороны. "Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию", - резюмировал Лондон.

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Основные усилия российских военных сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, а признаки формирования наступательных группировок не обнаружены, указывается далее.

ISW: Кремль хотел задержать поставки западных танков инфокампанией о "мирных переговорах"

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Немецкий танк Leopard 2 (фото из архива) Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Россия вновь способна "проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей" и приспосабливать эти кампании для смягчения последствий неудач на поле боя, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war, ISW) в новой сводке. По оценке аналитиков, Москва формирует информационное пространство в рамках подготовки к наступательным операциям, чтобы помешать Киеву сохранить инициативу на поле боя, подготовиться к наступлению а также с целью удержать Запад от поддержки усилий Украины по контрнаступлению.

"Теперь ясно, что российская информационная кампания, сосредоточенная на мирных переговорах и активизировавшаяся в декабре 2022 года была направлена, среди прочего, на задержку предоставления западных танков и другой современной техники, необходимой для продолжения украинских механизированных контрнаступлений, чтобы создать условия для собственного запланированного наступления России", - подчеркивают эксперты ISW.

Politico: Россия могла потерять элитную бригаду под Угледаром

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Россия могла потерять элитную 155-ю отдельную гвардейскую бригаду - тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - при штурме Угледара в Донецкой области, утверждает издание Politico. Под Угледаром и Марьинкой в Донецкой области уничтожено большое количество живой силы ВС РФ, в том числе - командный состав, заявил изданию представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. "Кроме того, за последнюю неделю противник потерял около 130 единиц техники, в том числе - 36 единиц танков", - уверяет он. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили.

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Командир одного из батальонов Центрального военного округа РФ утверждает, что "за четыре дня" фронт в Украине "сдвинулся на 2 км на запад". Его слова привело агентство "Интерфакс". При этом в Минобороны РФ не назвали ни точного места продвижения, ни конкретных дат.

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Более 2,6 тысячи специалистов комплекса Минобороны России прокладывают новый водовод из Ростовской области в Донбасс, заявили в российском военном ведомстве. Сооружение пройдет по территории Ростовской области и самопровозглашенной "Донецкой народной республики" до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки, заявили в российском ведомстве. США, Франция, Швейцария, Израиль и другие государства мира еще в сентябре 2022 года объявили, что не намерены признавать аннексированные территории Украины частью РФ. Россия своими действиями нарушает международное право, попирает Устав ООН, говорилось, в частности, в заявлении Белого дома. Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) также подчеркнули, что никогда не признают ни аннексию Россией украинских территорий, ни фиктивные "референдумы", "проведенные под дулами автоматов".

Воздушные силы ВС Украины: Военные РФ запустили несколько воздушных шаров

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Военные РФ запустили несколько воздушных шаров с угловыми отражателями, написали в Telegram представители Воздушных сил ВС Украины. По их данным, был также использован беспилотный разведывательный аппарат. По нему сработала противовоздушная оборона украинского оперативного воздушного командования "Восток", говорится далее в сообщении. "Результат уточняется", - указали в Воздушных силах ВС Украины. По их данным, информация о применении ВС РФ дронов-камикадзе Shahed вечером 12 февраля в Днепропетровской области Украины не соответствует действительности.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила "твердую поддержку" своего правительства Киеву после того, как бывший премьер Сильвио Берлускони обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. "Ему (Зеленскому. - Ред.) достаточно было прекратить нападать на две" самопровозглашенные "республики Донбасса, и всего этого бы не произошло, поэтому я оцениваю поведение этого господина очень, очень негативно", привело слова Берлускони агентство AFP. Заявления вызвали быстрый ответ правительства Мелони, которое опубликовало заявление, подчеркивающее, что "поддержка Украины является твердой и убежденной". Мелони встретилась с Зеленским 9 февраля в Брюсселе, в ходе переговоров обсуждалась возможность организации визита премьера в Киев

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Дмитрий Кулеба Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что президенту России Владимиру Путину 24 февраля, - в день, когда год исполнится с начала войны РФ - пошлют "очень четкий сигнал". Соответствующее заявление Кулеба сделал в эфире телемарафона. "В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные" мероприятия, которые "отправят очень четкий сигнал президенту Путину", указал министр. "Единство с Украиной с каждым днем только растет, и в этой войне ты непременно проиграешь", - добавил Кулеба.

Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

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Онлайн-ресурсы НАТО подверглись хакерской атаке. Представительница Североатлантического альянса подтвердила dpa, что его киберэксперты активно занимаются расследованием инцидента, который затронул несколько сайтов. По данным dpa, ранее в Twitter появилась информация, что пророссийские киберпреступники атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), после чего он некоторое время был недоступен. В атаке обвинили, в частности, "российскую хакерскую группировку Killnet", передало dpa. Ее связывают с кибернападениями на сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии.

В альянсе указали, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и очень серьезно относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве. Пророссийские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии в мае 2022 года. Нападению подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель. Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Хроника событий 12 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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