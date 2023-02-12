Зеленский ввел санкции против 199 россиян и одного украинца

На 354-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 12 февраля (время московское).

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Генпрокуратура РФ заключила контракт на бронирование автомобилей для своих сотрудников на территории захваченных российскими силами Запорожской и Херсонской областей, а также в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", пишет издание "Полигон.медиа", ссылаясь на сайт госзакупок. Согласно этим данным, на установление брони планируется потратить 17,8 миллиона рублей. Внедорожники оборудуют бронекапсулой с 4 классом защиты, которая будет выдерживать обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова, отмечают журналисты.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против 199 граждан РФ, а также одного украинца. Решение о штрафных мерах принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В черном списке Украины в числе прочих оказались глава компании "Росэнергоатом" Андрей Петров, замглавы госкорпорации "Росатом" Юрий Яковлев и помощник президента РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Единственный украинец - заместитель главного инженера захваченной войсками РФ Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону россиян и в ноябре был назначен ими директором ЗАЭС.

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Правительства не могут принимать решения, какие спортсмены и в каких состязаниях могут участвовать, поскольку это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в их нынешнем виде, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) на ЧМ по горнолыжному спорту в Куршевеле. По его словам, решение об участии спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях не должно зависеть от позиций правительств. Так глава МОК ответил на призыв министров 35 стран, которые выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде. "История покажет, кто больше делает для мира - те, кто пытается держать границы открытыми и коммуницировать или те, кто хочет изолировать и раскалывать", - добавил он. Одновременно Бах подчеркнул, что МОК разделяет "горе и человеческие страдания" украинских спортсменов и прилагает значительные усилия, чтобы помочь им.

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В Украине сообщают о первом старте украинских дронов-камикадзе. Агентство УНИАН опубликовало кадры испытаний, сославшись на сотрудника химического факультета КНУ им. Шевченко и руководителя проекта NAURocket Сергея Пипко.

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В энергосистеме Украины нет дефицита мощности, заявила компания "Укрэнерго". По его данным, потребление электроэнергии остается значительным из-за низкой температуры воздуха, но меньше, чем в будние дни. Лимиты потребления на 12 февраля не вводились. "Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения", - указывается в заявлении в Telegram . Кроме того, в "Укрэнерго" заявили о продолжающихся попытках российских сил атаковать украинскую энергосистему. "Ночью воздушными силами ВСУ были сбиты 5 беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру Украины баражирующими боеприпасами на юго-восточном направлении", - отмечается в заявлении.

Россияне обстреляли здание администрации Херсонской области

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Российские войска утром 12 февраля обстреляли из артиллерии центр Херсона и нанесли удар по зданию областной государственной администрации Херсонской области, сообщила пресс-служба ОГА . Гражданское население не пострадало.

Тем временем глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил данные о российском обстреле региона, совершенном накануне вечером. "За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов. В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram. В результате обстрела Харькова повреждено одно из предприятий города, произошел масштабный пожар. Кроме того, один из снарядов попал в депо "Новой почты", ранен мужчина, указывается далее.

Хроника событий 11 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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