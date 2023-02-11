Залужный: ВСУ удерживают Бахмут под контролем

На 353-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 11 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных успехах Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и офиса генпрокурора в защите Украины от работавших на РФ граждан. "Будут и соответствующие шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства", - указал он в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, он провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. "Тематика - усиление государственных институций и защита институций от любых попыток (извне или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры", - сообщил он. По словам Зеленского, Киев продолжит модернизацию институтов, процессов и процедур в них. "Чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан", - добавил он.

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Немецкая оборонная промышленность пожаловалась на недостаток заказов из специального фонда бундесвера и раскритиковала в этой связи правительство ФРГ. "На сегодняшний день количество заказов немецкой промышленности из специального фонда ничтожно мало", - заявила глава компании - производителя двигателей для танков Renk Зузанне Виганд (Susanne Wiegand) в интервью газете Augsburger Allgemeine. Она подчеркнула, что промышленности необходимо надежное планирование. Бундестаг утвердил создание специального фонда бундесвера объемом 100 млрд евро в июне 2022 года.

Залужный: ВСУ восстановили утраченные позиции на ряде участков

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По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на некоторых участках фронта украинские силы восстановили ранее утраченные позиции и закрепились. "Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник осуществляет ежедневно до 50 атак. Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки", - указал он после разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Залужный также отметил, что несмотря на постоянное давление россиян, украинская армия по-прежнему удерживает под контролем Бахмут и принимает миры для стабилизации линии фронта вокруг этого населенного пункта. При этом залогом успеха ВСУ является "эффективное огневое поражение, что требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов", цитирует его слова "Украинская правда" .

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В ВСУ отмечают изменение тактики применения россиянами ударных беспилотников. Они начали использовать дроны для атак на украинскую инфраструктуру в вечерние часы, заявил в эфире украинского телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он указал на атаку дронами вечером 10 февраля, Беспилотники, как обычно, вылетели с восточного побережья Азовского моря, но ранее такие атаки наблюдались только в ночное время, добавил Игнат. При этом дроны, по его словам, применили вскоре после ракетных обстрелов. "Очевидно, увидели, что поражено, что нет, и решили нанести очередные удары", - добавил он.

Пентагон: Россия потеряла около половины своих танков в Украине

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По оценке Пентагона, спустя чуть менее года после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около половины своих танков. По всей вероятности, половина основных боевых танков РФ была уничтожена или конфискована украинской армией, заявила помощница министра обороны США Селеста Валландер на онлайн-мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности. Других деталей об уничтоженных российских танках она не предоставила.

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В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра, сообщил в Telegram премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Данный центр будет "обобщать информацию о потребностях разминирования министерств, ОВА, стран-партнеров и международных организаций" и позволит привлекать для разминирования все возможные ресурсы, отметил он, сославшись на решение, принятое на совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС. "Из-за российской агрессии Украина на сегодняшний день является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире. Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, позволяющим начать восстановление жилья и критической инфраструктуры", - указал Шмыгаль.

В Беларуси заявляют о попытках дезинформации ВКС РФ и ВВС РБ

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Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила о новых попытках дезинформации и дезориентации со стороны РФ. По данным активистов, ВКС РФ и ВВС РБ начали имитировать старт МиГ-31К во время взлетов самолетов других типов. 10 февраля сообщалось о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. "Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное - они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МиГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация иная. Вылеты авиации действительно были и источники о них сообщали,… но вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. На протяжении дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был крайне похож на взлёты МиГ-31К и А-50", - отмечается в Telegram-канале . По мнению активистов, на аэродроме в Мачулищах проводились тренировочно-имитационные вылеты с целью "сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су". Самолет МиГ-31К является носителем ракет "Кинжал", во время его взлета всегда объявляется воздушная тревога по всей Украине.

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Как утверждает Минобороны РФ, в результате произведенного накануне массированного российского обстрела Украины заблокированы железнодорожные пути, по которым доставлялось западное вооружение, боеприпасы и резервы в зону боевых действий. В каком именно районе был заблокирован железнодорожный транспорт, представитель российского ведомства Игорь Конашенков не уточнил.

Обстрелы в Курской и Белгородской областях

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Гуево Суджанского района. Под него попала бригада строителей, один человек погиб, еще один ранен, написал Старовойт в Telegram .

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В Черном море находятся два корабля с "Калибрами", общий залп которых составляет 16 ракет, заявили ВМС ВСУ. В общей сложности боевое дежурство в Черном море осуществляют 11 российских кораблей, в Азовском море кораблей нет, указывается в Facebook . В Средиземном море находятся 10 российских кораблей, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за день обстреле города Шебекино. "Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение", - написал он в Telegram.

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Российские войска впервые с июля 2022 года нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, сообщило Оперативное командование "Юг" Украины. По данным ВСУ, два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на остров четыре бомбы. Одновременно ВС РФ нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре Одесской области, а прибрежная зона региона была атакована тремя противокорабельными ракетами "Оникс", сообщили в командовании. Этой атакой российские силы хотели "создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах", считают в ВСУ.

СБУ предъявила обвинения Бастрыкину

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила подозрения главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ведомство сообщило , что задокументировало действия Бастрыкина по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины. "Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины", - отметила СБУ. Главу СК РФ обвиняют по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины представителем власти) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершенные должностным лицом, с использованием средств массовой информации).

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в Украину прибыла первая партия шведских зенитных орудий L-70 и боеприпасов к ним, которые Вильнюс передал Киеву. Они помогут защитить украинские объекты критической инфраструктуры, написал литовский министр в Twitter.

Секретарь СНБО: Настоящей победой Украины станет распад РФ

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Настоящей победой Украины станет распад РФ и "исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики", считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и неофашистской идеологией не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности - десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий, денуклеаризация и депутинизация населения", - написал Данилов в гостевой статье в "Украинской правде" . Он призвал приучать весь мир "к мнению, что Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует".

Хроника событий 11 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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