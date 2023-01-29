Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Они часто становятся жертвами насилия и преследования со стороны полиции, их презирают, они вынуждены вести параллельные жизни. Репортаж DW о секс-индустрии в одной из беднейших стран Европы.

"За фасадом вежливости элегантно одетого клиента может скрываться чудовище", - рассказывает молдавская проститутка. Она знает, о чем говорит: ее рабочее место - улица одного из городов на севере Молдовы. Здесь мы и познакомились с ней и двумя ее коллегами. Они рассказали нам, насколько опасна их работа. "Они повесили Марьяну, утопили Наташу. Я не очень помню, как умерла Юля,Таню забили до смерти, ее тело нашли на обочине дороги. Тело другой работницы секс-индустрии было выброшено в канал. Когда его нашли, личность женщины удалось установить только по ее одежде", - вспоминают они.

В Республике Молдова, одной из беднейших стран Европы, с населением менее трех миллионов человек, около 15 800 проституток, почти треть из них - в столице Кишиневе. Данные о мужчинах, работающих в секс-индустрии, отсутствуют. Недавний опрос показывает, насколько сильно в Молдове дискриминируют работниц секс-индустрии: 88 процентов респондентов заявили, что не хотели бы даже находиться рядом с человеком, продающим свое тело. Проституция в Молдове незаконна, все происходит тайно, и женщины не могут надеяться на какую-либо защиту со стороны властей. Если станет известно, чем они зарабатывают на жизнь, их ждут штрафы в размере от 88 до 118 евро.

Секс-работницы, с которыми мы разговаривали, рассказывают о своих страхах: ночью их часто преследовали полицейские и им приходилось прятаться в кустах. Они неоднократно подвергались унижениям, избиениям и насилию со стороны клиентов. Большинство из этих женщин говорят, что выбрали проституцию от отчаяния и бедности - как единственный способ прокормить семью и выжить.

Украинские проститутки осваивают Кишинев

Пятикилометровая улица Calea Basarabiei пересекает промышленную зону Кишинева. Она известна тем, что по обеим сторонам дороги стоят проститутки, ожидающие потенциальных клиентов. Различные группы поделили территорию. Новичков поначалу прогоняют. "Мы старые, нам уже 36, кому-то 46 лет, а мужчины, которые приходят сюда за сексом, всегда предпочитают молодых, поэтому мы их прогоняем", - говорит женщина, занимающаяся проституцией более 20 лет.

По ее словам, с начала войны в Украине в Кишиневе появилось несколько групп украинских женщин, торгующих телом, но их работу организуют сутенеры. "И работают они только ночью, всегда на постоянном месте", - говорит она.

Проститутки в Кишиневе сами договариваются с клиентами Фото: Violeta Colesnic

Сутенеры, по словам проституток, в последнее время не оказывают большого влияния на секс-индустрию в Молдове: женщины работают самостоятельно и договариваются о ценах напрямую с клиентом. В то время как элитные эскортницы зарабатывают несколько сотен евро за ночь, женщины, работающие на улице, получают от десяти до 25 евро за клиента. Чем меньше город, тем ниже цены: в небольшом городе с населением в 30 000 человек они получают около пяти евро за свои услуги.

Параллельные жизни

В маленьких городах работать особенно трудно - не только из-за очень низких цен, рассказывает 40-летняя работница секс-индустрии: "Все негативно относятся к таким женщинам, как я. Меня арестовывали, мне пришлось заплатить штраф и полиция знает о моей деятельности". Ее детям особенно трудно. "В школе или во дворе их дразнят, потому что их мать - проститутка", - вздыхает она.

Она выбрала эту работу, потому что не было другого способа заработать деньги. "Многие люди думают, что проституция - это один из самых простых способов получить деньги. Тот, кто так говорит, не представляет, как трудно женщине, продавшей свое тело, восстановить свое физическое и душевное равновесие", - рассказывает она.

По ее словам, ей нужен шанс заработать деньги другим способом. "Все относятся к нам неуважительно, видят в нас что-то грязное и отвратительное. Бывает, что к нам относятся даже хуже, чем к преступникам, которые убивают других людей", - говорит она.

Помимо женщин, которые поджидают клиентов на улице, есть те, кто предлагает свои услуги в собственной квартире или выезжают "на дом", в квартиру клиента. Часто это студентки или даже замужние женщины, чье окружение не знает, чем они занимаются.

К этой группе относится Диана, у которой безработный муж и двое маленьких детей. У нее есть официальная, постоянная работа, но зарплаты, эквивалентной 172 евро в месяц, недостаточно для семьи из четырех человек. Вот почему она занялась проституцией. "Я готова на все, лишь бы мои дети не голодали. Я веду две параллельные жизни, никто не знает о моей второй работе. Я по-прежнему очень активно участвую в жизни своих детей, я хорошая мать", - рассказывает она.

Ольга была изнасилована в 12 лет - мужем ее учительницы.

Пять женщин, с которыми мы разговаривали и которые занимаются проституцией, встречаясь с клиентами не на улице, а на дому - замужем и имеют детей. Они не хотят, чтобы их окружение узнало об их "параллельной жизни", и очень боятся того дня, когда это может произойти. Но никто из них не хочет отказываться от стабильного дохода от проституции.

Женщины часто становятся жертвами насилия Фото: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Согласно исследованию неправительственной организации Act for Involvement, около половины секс-работниц в Кишиневе являются жертвами сексуального насилия, произошедшего в детстве или раннем подростковом возрасте. Ольга, которая занимается проституцией уже 26 лет, говорит, что в 12 лет ее изнасиловал муж ее учительницы. Но она молчала, потому что преступник угрожал убить ее, если она расскажет об этом. "Я ничего не сказала, потому что была слишком напугана. И вот так я закончила тем, что стала спать с мужчинами за деньги", - поведала она.

Больные, бедные, отчаявшиеся

Согласно отчету Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу за 2021 год о развитии ситуации в Молдове, 2,7 процента работниц секс-индустрии в стране инфицированы ВИЧ. Наша собеседница, бывшая эскортница, рассказывает, что среди ее клиентов были высокопоставленные чиновники, успешные бизнесмены, мэры, политики. Она не знает, от кого заразилась ВИЧ. Из-за своей болезни она потеряла VIP-клиентов и единственный источник дохода. От бедности и отчаяния начала обменивать сексуальные услуги на еду. Cтала алкоголичкой и однажды даже попала в больницу в состоянии алкогольной комы. Больше всего она жалеет о том, что бросила медицинскую школу, когда поступило предложение работать в секс-индустрии.

На улицах Тирасполя Фото: Goran Stanzl/Pixsell/imago images

Некоторые женщины рассказывали, что платили штрафы за проституцию, другим удается их избежать. Как, например, Ларисе, которая занимается проституцией уже 26 лет. Она родом из Приднестровья. Поскольку у нее нет молдавского удостоверения личности, она не платит штрафы. На деньги, которые она зарабатывает в Кишиневе, Лариса смогла купить своему сыну квартиру на его 17-летие и ремонтирует свой дом в непризнанной "ПМР". Между встречами с клиентами она постоянно разговаривает по телефону со строителями, которые устанавливают новую систему отопления. Ей 47 лет, и она хочет "выйти на пенсию" через три года.

А вот для Ираиды штрафы за проституцию являются проблемой: ей уже пришлось заплатить их более 200 раз. Во время разговора с нами, ожидая клиентов на улице, она была на восьмом месяце беременности. Дома ее ждут еще двое детей, а муж сидит в тюрьме за торговлю наркотиками: "Он проведет за решеткой много лет, поэтому мне придется одной заботиться о детях", - говорит она.

Многие секс-работницы из разных городов Молдовы, беседовавшие с нами, шокированы тем, что в уличной проституции становится все больше несовершеннолетних. И это несмотря на то, что в стране секс с несовершеннолетними карается тюремным заключением. "Самым младшим девочкам всего двенадцать лет. Полиция знает об этом, вероятно, социальные работники тоже знают, но никто ничего не делает, чтобы спасти их", - говорит проститутка из небольшого городка в центре страны. И затем задумчиво добавляет: "Я думаю про себя, что у мужчин тоже должны быть какие-то базовые моральные принципы...".

Этот текст является результатом расследования команды журналистов в Республике Молдова, к которой принадлежит и журналистка DW Виолета Колесник из Кишинева. Журналисты в рамках этого расследования поговорили более чем с 40 секс-работницами из разных городов Молдовы.

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